В Венесуэле сторонники президента попытались прорваться в парламент

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Группа неизвестных попыталась в пятницу прорваться в здание парламента Венесуэлы в столице страны Каракасе. Предположительно, участие в нападении приняли сторонники президента Николаса Мадуро. От их действий пострадали несколько сотрудников Национальной ассамблеи (НА), находящейся под контролем оппозиции.

"Четыре сотрудника НА ранены из-за агрессии групп сторонников власти в административном здании в [районе] Пахаритос", - говорится в записи, размещенной на официальной странице парламента в Twitter. По мнению местного депутата Луиса Липпы, нападавшие "пользуются защитой Национальной гвардии и Мадуро".

4 trabajadores de la @AsambleaVE resultaron heridos ante agresión de grupos oficialistas en el Edificio Administrativo de Pajaritos. pic.twitter.com/sGADyiM5M0 — Julio Borges (@JulioBorges) 23 июня 2017 г.

С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные акции, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, свыше 1,4 тыс. пострадали, в их числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.