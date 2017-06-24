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В Венесуэле сторонники президента попытались прорваться в парламент

Международная панорама
24 июня, 4:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Пострадали четверо сотрудников Национальной ассамблеи, которая находится под контролем оппозиции

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© AP Photo/Fernando Llano

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Группа неизвестных попыталась в пятницу прорваться в здание парламента Венесуэлы в столице страны Каракасе. Предположительно, участие в нападении приняли сторонники президента Николаса Мадуро. От их действий пострадали несколько сотрудников Национальной ассамблеи (НА), находящейся под контролем оппозиции.

"Четыре сотрудника НА ранены из-за агрессии групп сторонников власти в административном здании в [районе] Пахаритос", - говорится в записи, размещенной на официальной странице парламента в Twitter. По мнению местного депутата Луиса Липпы, нападавшие "пользуются защитой Национальной гвардии и Мадуро".

С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные акции, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, свыше 1,4 тыс. пострадали, в их числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.

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