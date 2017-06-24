Власти Катара считают неприемлемыми и невыполнимыми требования арабских стран

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Власти Катара считают требования арабских государств для восстановления разорванных с ними отношений неприемлемыми и невыполнимыми. Об этом заявил глава департамента по коммуникациям при правительстве эмирата Сейф бен Ахмед Аль Тани, сообщает в субботу газета Al Watan.
"Список требований подтверждает то, о чем Катар говорил изначально, - незаконная блокада не имеет ничего общего с противостоянием терроризму, это ограничение суверенитета Катара и попытка повлиять на его внешнюю политику, - сказал он. - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно призвал участвующие в блокаде страны представить список претензий, которые были бы "приемлемыми и выполнимыми". Глава МИД Великобритании просил, чтобы требования были "сбалансированными и реалистичными". Этот документ идет вразрез с этими критериями".
В пятницу в МИД эмирата подтвердили, что получили список требований и после его изучения передадут официальный ответ Кувейту, выступающему посредником в урегулировании.