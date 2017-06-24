Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Катара считают неприемлемыми и невыполнимыми требования арабских стран

Международная панорама
24 июня, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Как заявил глава департамента по коммуникациям при правительстве Катара Сейф бен Ахмед Аль Тани, незаконная блокада - это ограничение суверенитета страны и попытка повлиять на ее внешнюю политику

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Naseem Zeitoon

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Власти Катара считают требования арабских государств для восстановления разорванных с ними отношений неприемлемыми и невыполнимыми. Об этом заявил глава департамента по коммуникациям при правительстве эмирата Сейф бен Ахмед Аль Тани, сообщает в субботу газета Al Watan.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг Катара
© AP Photo/Tim Ireland

AP: арабские страны требуют от Катара разрыва дипотношений с Ираном

"Ведомости": Катар смягчил визовый режим для россиян

WSJ: American Airlines против приобретения 10% ее акций Qatar Airways

"Список требований подтверждает то, о чем Катар говорил изначально, - незаконная блокада не имеет ничего общего с противостоянием терроризму, это ограничение суверенитета Катара и попытка повлиять на его внешнюю политику, - сказал он. - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно призвал участвующие в блокаде страны представить список претензий, которые были бы "приемлемыми и выполнимыми". Глава МИД Великобритании просил, чтобы требования были "сбалансированными и реалистичными". Этот документ идет вразрез с этими критериями".

В пятницу в МИД эмирата подтвердили, что получили список требований и после его изучения передадут официальный ответ Кувейту, выступающему посредником в урегулировании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сборная России по тхэквондо стартует на чемпионате мира в Южной Корее
2
CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадо
3
Скрывшийся с места ДТП на трассе под Сызранью водитель Niva задержан
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
Власти Катара считают неприемлемыми и невыполнимыми требования арабских стран
7
СМИ: ВСУ обстреляли ДНР по всем основным направлениям в первые часы перемирия
Темы дня
Загрузка...
Реклама