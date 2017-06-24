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Красный Крест заявил об ограничении доступа к задержанным в спецучреждениях СБУ

Международная панорама
24 июня, 13:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, июня. /ТАСС

Глава делегации МККК отметил, что речь идет о доступе к задержанным только в связи с конфликтом на востоке Украины

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КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) не имеют полного и систематического доступа к задержанным, которых содержат на объектах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в интервью украинскому изданию "Зеркало недели" рассказал глава делегации МККК в стране Алан Эшлиман.

"У нас до сих пор есть определенные проблемы с тем, чтобы посетить всех задержанных, находящихся в учреждениях СБУ. Мы хотели бы иметь систематический доступ ко всем задержанным", - сообщил он. Эшлиман отметил, что речь идет о доступе к задержанным только в связи с конфликтом на востоке Украины.

Одновременно он опроверг заявления украинской власти, что руководство провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик блокирует привлечение МККК к освобождению пленных и поиску пропавших. "Последний раз мы смогли это сделать около месяца назад. Сейчас добиваемся, чтобы это происходило на регулярной основе и в соответствии с нашими внутренними правилами, по которым мы проводим посещение заключенных", - подчеркнул глава делегации.

Кроме того, он назвал недостоверными слова об отсутствии понимания действий МККК на территории республик Донбасса. "Мы проводим достаточно много активных действий на неподконтрольных территориях, которые были бы невозможны, если бы нам не доверяли те, от кого это зависит", - констатировал глава делегации.

По его словам, МККК сейчас проводит достаточно тесные переговоры с обеими сторонами конфликта в Донбассе. "Например, для установления возможных мест массовых захоронений, что необходимо для проведения идентификации останков судебными экспертами", - добавил Эшлиман, подчеркнув, что его организация "будет играть роль нейтрального посредника".

Он также сообщил, что МККК хочет разработать координационный механизм, для упрощения взаимодействия и повышения эффективности работы. "Пока мы не можем достичь согласия на такое участие. Чтобы решать проблемы по известным случаям пропавших без вести, мы прибегаем к челночной дипломатии", - пояснил Эшлиман.

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