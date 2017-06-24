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Выпущенные с территории Сирии снаряды разорвались на Голанах

Международная панорама
24 июня, 16:21 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 24, июня. /ТАСС

По мнению Армии обороны Израиля, перелет снарядов - это результат внутренних боев в Сирии

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июня. /ТАСС/. Несколько снарядов, выпущенных с территории Сирии, разорвались в субботу на контролируемой Израилем территории Голанских высот. Об этом сообщила в распространенном в субботу коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Несколько снарядов, выпущенных из Сирии, разорвались в незаселенной местности в северной части Голанских высот, пострадавших нет", - говорится в документе. Военные добавили, что "перелет шальных снарядов является результатом внутренних боев в Сирии".

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

В предыдущий раз перелет снарядов с сирийской территории на Голанские высоты был зафиксирован израильской армией 21 апреля. Тогда Армия обороны Израиля поразила источник огня в Сирии ответным ударом.

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