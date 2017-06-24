СМИ: британские депутаты планируют противостоять жесткому сценарию Brexit

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Депутаты парламента Великобритании планируют создать межпартийный союз, чтобы противостоять планам премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй осуществить Brexit по так называемому жесткому сценарию. Об этом в субботу сообщила газета The Independent со ссылкой на депутатов от правящей Консервативной партии.

По данным издания, один из представителей тори заявил, что депутаты хотят вселить уверенность в членов правительства, которые по тем или иным причинам неохотно соглашаются высказывать свою позицию по Brexit, при этом соглашаясь с тем, что планы британского премьера ставят Великобританию на путь к катастрофе.

"Мы разговариваем друг с другом и продолжим этим заниматься. Данный вопрос выходит за рамки обычных партийно-политических соображений", - сказала сторонник евроинтеграции консерватор Анна Субри. По ее словам, позиция депутатов в парламенте будет серьезным образом влиять на принятие решений правительством, которое, в свою очередь, сталкивается с угрозой отклонения его инициатив в Палате общин.

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но потеряла абсолютное большинство в Вестминстере и сформировала правительство меньшинства. Тереза Мэй выступает за проведение жесткого Brexit, который предусматривает уход страны с единого европейского рынка и прекращение членства в таможенном союзе ЕС. Такому сценарию противится проевропейское ядро консерваторов.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.