Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: британские депутаты планируют противостоять жесткому сценарию Brexit

Международная панорама
24 июня, 17:09 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, июня. /ТАСС

Депутаты планируют создать межпартийный союз, сообщили представители правящей Консервативной партии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Депутаты парламента Великобритании планируют создать межпартийный союз, чтобы противостоять планам премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй осуществить Brexit по так называемому жесткому сценарию. Об этом в субботу сообщила газета The Independent со ссылкой на депутатов от правящей Консервативной партии.

По данным издания, один из представителей тори заявил, что депутаты хотят вселить уверенность в членов правительства, которые по тем или иным причинам неохотно соглашаются высказывать свою позицию по Brexit, при этом соглашаясь с тем, что планы британского премьера ставят Великобританию на путь к катастрофе.

Читайте также новости по теме:
Brexit
© Инфографика ТАСС

Мэй: Лондон выдвинул Брюсселю честное предложение по статусу граждан ЕС после Brexit

Меркель одобрила планы Мэй касательно прав граждан ЕС в Великобритании после Brexit

Что произошло в Великобритании после референдума о Brexit. Досье

"Мы разговариваем друг с другом и продолжим этим заниматься. Данный вопрос выходит за рамки обычных партийно-политических соображений", - сказала сторонник евроинтеграции консерватор Анна Субри. По ее словам, позиция депутатов в парламенте будет серьезным образом влиять на принятие решений правительством, которое, в свою очередь, сталкивается с угрозой отклонения его инициатив в Палате общин.

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но потеряла абсолютное большинство в Вестминстере и сформировала правительство меньшинства. Тереза Мэй выступает за проведение жесткого Brexit, который предусматривает уход страны с единого европейского рынка и прекращение членства в таможенном союзе ЕС. Такому сценарию противится проевропейское ядро консерваторов.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин посетил "Артек" и пообщался с детьми
2
У берегов Анапы произошло землетрясение
3
В Подмосковье зарегистрированы заморозки в ночь на субботу
4
В Московском регионе на 25 июня объявлен желтый уровень опасности
5
Путин сообщил, что его работа в СВР была связана с нелегальной разведкой
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке
Темы дня
Загрузка...
Реклама