Правозащитники просят Порошенко защитить право жителей Донбасса на безвизовый режим с ЕС

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Ряд украинских правозащитных организаций обратились к президенту Петру Порошенко с открытым письмом о недопустимости дискриминации жителей Донбасса в связи с намерением предусмотреть для них спецпроверку для получения биометрического паспорта. Об этом говорится в тексте заявления, опубликованного в воскресенье на сайте Крымской правозащитной группы.

Обращение правозащитников вызвано заявлением секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова о необходимости спецпроверок и подготовке соответствующего законопроекта. "Просим в дальнейшем воздержаться от подобных дискриминационных высказываний от имени СНБО, поскольку такие заявления противоречат заявленной политике, направленной на реинтеграцию", - говорится в тексте обращения.

Такие заявления, по мнению правозащитников, производят очень негативное влияние на отношение жителей неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц к процессу реформ на Украине и возбуждают тревогу в обществе. Правозащитные организации потребовали обнародовать законопроект о спецпроверках, провести антидискриминационную экспертизу и общественное обсуждение данного документа с привлечением экспертов и представителей правозащитных организаций.

Турчинов 22 июня заявил о необходимости проводить тщательную проверку жителей неподконтрольных Киеву территорий, желающих получить биометрический паспорт для безвизовых поездок в Европу. По его словам, такие меры необходимы из-за существующей опасности доступа к безвизовому режиму "сепаратистов".

С 11 июня украинские граждане, располагающие биометрическими паспортами, могут осуществлять туристические поездки в государства Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Либерализация визового режима не дает им права на работу или учебу в Европе.