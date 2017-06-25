СМИ: израильский истребитель нанес удар по сирийской бронемашине в Эль-Кунейтре

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Израильский истребитель атаковал в воскресенье бронемашину сирийской армии в окрестностях города Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска). Об этом сообщил ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на военный источник в районе боевых действий. По его сведениям, удары израильских ВВС последовали также по огневым позициям сирийских военнослужащих в этом районе.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором говорилось о выпущенных с территории Сирии снарядах, разорвавшихся в воскресенье в северной части оккупированных Голанских высот.

В субботу ВВС Израиля в ответ на перелет десятка снарядов из Сирии поразили два сирийских танка и позиции, откуда был осуществлен запуск.

Сирийский военный источник, однако, заявил в субботу, что израильские ВВС выпустили ракеты по жилым домам и служебным постройкам в городе Эль-Баас рядом с Эль-Кунейтрой. По его данным, это произошло после того, как правительственные войска отразили там нападение террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В результате этой атаки получили ранения не менее 25 мирных граждан.

Город Эль-Кунейтра является административным центром одноименной провинции на юго-западе Сирии, где правительственным силам противостоят банды "Ан-Нусра" и формирования вооруженной оппозиции. Израильские власти обеспокоены тем, что на стороне сирийских войск в этом пограничном регионе сражаются шиитские бойцы из ливанской партии "Хезболлах", поддерживаемой Ираном.