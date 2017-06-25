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Sky: кибератака на британский парламент могла затронуть до 90 электронных почтовых ящиков

Международная панорама
25 июня, 19:58 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, июня. /ТАСС

Попытка взлома, вероятно, не носила адресного характера, а ее целью являлся сам по себе парламентский сервер, передает телеканал Sky News

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ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Хакеры, устроившие в субботу, 24 июня кибератаку на британский парламент, могли получились доступ не более чем к девяти десяткам электронных почтовых ящиков, что составляет менее 1% от общего числа пользователей парламентской сети. Об этом в воскресенье информировал телеканал Sky News.

По утверждению телелеканала, у него нет информации, чьи именно аккаунты попытались вскрыть злоумышленники. Согласно приведенным словам официального представителя парламента, попытка взлома, вероятно, не носила адресного характера, а ее целью являлся сам по себе парламентский сервер. "Была предпринята попытка идентифицировать легкие пароли", - сообщил представитель Вестминстерского дворца.

Сеть электронной почты британского парламента охватывает 9 тысяч пользователей. В их число входят не только члены кабинета министров, члены Палаты общин и Палаты лордов, но и сотрудники аппарата парламента и многочисленные чиновники.

Изначально о хакерской атаке в субботу сообщил член Палаты лордов Кристофер Реннард. Тогда же пресс-секретарь Палаты общин заявил о том, что палаты парламента обнаружили "несанкционированные попытки установления доступа к парламентским аккаунтам пользователей".

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