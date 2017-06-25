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Порошенко: в июле Украину посетят госсекретарь США, а также генсеки НАТО и ООН

Международная панорама
25 июня, 20:39 дата обновления: 25 июня, 21:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, июня. /ТАСС

Президент Украины также подчеркнул, что достигнута договоренность о визите в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы ожидается визит министра обороны США Джеймса Мэттиса

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КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал в июле визит на Украину государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, генеральных секретарей НАТО Йенса Столтенберга и ООН Антониу Гутерриша.

"Мы ждем уже июле визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев, также будут продолжены наши наработки в Вашингтоне, мы ждем визит генерального секретаря ООН Гутерриша, мы ждем визит генерального секретаря НАТО, который также будет в июле", - сказал он в интервью украинским телеканалам в воскресенье. 

 Кроме того, по его словам, достигнута договоренность о визите на Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы ожидается визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Порошенко также подчеркнул, что очень доволен своим визитом в США, в ходе которого, по его словам, были достигнуты важные договоренности. "Процесс предоставления оборонного оружия идет очень активно, - отметил он. - Более того во время встречи с министром обороны, что после было подтверждено во время встречи в Белом доме, была высказана позиция, что вопрос относительно оборонного оружия попробуют решить в пределах текущего бюджетного года, а вы знаете, что это до октября".

Украинский лидер также очень доволен достигнутыми договоренностями в энергетической сфере. Порошенко сообщил, что Киев увеличит долю поставок американского ядерного топлива. "Энергетическая безопасность также заключается и в ядерной энергетике. И здесь мы увеличиваем значительно, как я и отметил две недели назад, судьбу американских поставщиков ядерного топлива "Westinghouse" на Украине. Я надеюсь, что нам удастся это сделать до 55%", - сказал он.

В целом, по словам президента, он заручился серьезной поддержкой США и, в частности, президента Трампа. "Главное мое впечатление от визита в США и от встречи с президентом Трампом - это то, что его позиция была не в том, чтобы давать советы, а он четко спрашивал: "Петр, помочь ли тебе?" - это позиция настоящего партнера, друга Украины", - сказал Порошенко.

Визит Порошенко в США состоялся 20 июня, в Вашингтоне он встретился с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. В этот же день он провел переговоры с министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом. После своего визита в США украинский лидер отправился в Брюссель. Здесь, 22 июня, он встретился и провел переговоры с президентом Совета Европы, лидерами Германии, Испании, Хорватии.

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