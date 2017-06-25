В Венесуэле с апреля более 370 журналистов подверглись нападениям в ходе акций протеста

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Не менее 376 журналистов, освещавших акции протеста в Венесуэле, подверглись нападениям. Об этом сообщил в воскресенье Национальный профсоюз работников печати (SNTP).

"С 31 марта по 24 июня были совершены нападения на 376 сотрудников печати в ходе 238 эпизодов, зафиксированных документально, - говорится в сообщении, размещенном на странице SNTP в Twitter. - Национальная гвардия несет ответственность за 60,5% случаев проявления насилия". Кроме того, по данным профсоюза, 33 сотрудника СМИ были незаконно задержаны.

Entre el 31 de marzo y el 24 de junio, 376 trabajadores de prensa han sido agredidos en 238 casos documentados por el SNTP #25Junio — SNTP (@sntpvenezuela) 25 June 2017

С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.