СМИ: предыдущая администрация Южной Кореи планировала убийство лидера КНДР

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Предыдущая администрация Южной Кореи во главе с президентом Пак Кын Хе планировала устранение лидера КНДР Ким Чен Ына, в том числе путем имитации несчастного случая. Об этом сообщила в понедельник японская газета Asahi.

По ее данным, бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе после декабря 2015 года подписала документ, санкционирующий "смену руководства" в КНДР. Конкретная разработка соответствующих операций поручалась национальной разведке. Рассматривались, в частности, варианты с имитацией дорожных инцидентов или крушения поезда, на котором ехал Ким Чен Ын. Предпринимались также попытки поощрения госпереворота в Пхеньяне.

Как отмечает издание, ужесточение позиции Сеула было связано с активизацией военных программ КНДР, в первую очередь, с ее успехами в разработке ядерного оружия. Однако попытки устранения Ким Чен Ына не дали результата, а нынешнее руководство Южной Кореи, как полагает газета, отказалось от таких планов.

В декабре прошлого года парламент Республики Корея проголосовал за импичмент бывшего президента страны Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и других преступлениях. В марте Конституционный суд утвердил это решение. В мае в Южной Корее прошли досрочные президентские выборы, победу на которых одержал Мун Чжэ Ин.