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Bloomberg: Трамп изложит видение превращения США в чистого экспортера энергоносителей

Международная панорама
26 июня, 7:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июня. /ТАСС

Согласно сведениям агентства, президент выступит с программной речью, в которой изложит свое видение, как наращивание экспорта американских энергоносителей поможет расширить влияние США в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп намерен на этой неделе акцентировать внимание на упрочении доминирующего положения США в области поставок энергоносителей. В ходе серии запланированных выступлений глава государства намерен подробно остановиться на идее скорого превращения страны в чистого экспортера нефти, природного газа и угля, сообщило в воскресенье агентство деловых новостей Bloomberg.

Оно ссылается на источники в Белом доме. Согласно их сведениям, в предстоящий четверг Трамп выступит в министерстве энергетики США с программной речью, в которой изложит свое видение, как наращивание экспорта американских энергоносителей поможет расширить влияние США в мире, укрепить отношения с союзниками и стабилизировать мировые рынки. Глава Минэнерго Рик Перри затронет аналогичные темы, но во вторник на встрече с руководством американских компаний и экспертами.

"Мы уже живем в век не энергетической нехватки, а энергетического изобилия. Этот факт отводит Соединенным Штатам совершенно иное место. Это позволяет пользоваться доступными и надежными энергоносителями в США и предоставляет нам важное преимущество в конкурентной борьбе", - приводит агентство слова помощника президента по вопросам глобальной энергетики Дэйва Бэнкса.

Трамп в отличие от своего предшественника не является убежденным сторонником охраны окружающей среды. После инаугурации республиканец старается последовательно отменять многие решения Барака Обамы в данной области. Так, в конце апреля Трамп подписал указ, направленный на расширение масштабов добычи нефти и газа на континентальном шельфе США. Документ предписывает министру торговли Уилбуру Россу "воздержаться от расширения площадей морских заповедников и охраняемых территорий и создания новых, а также произвести пересмотр всех прежних таких решений, вынесенных в последние 10 лет".

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