Янукович готов принять участие в суде и задать вопросы первым лицам государства

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович готов принять участие в судебном рассмотрении дела по обвинению его в госизмене и лично задать вопросы первым лицам государства, несмотря на противодействие прокуратуры.

Об этом заявил в понедельник перед началом рассмотрения по существу дела экс-президента в Оболонском районном суде Киева его адвокат Виталий Сердюк.

"Защита будет настаивать, чтобы Янукович смог выйти [по видеосвязи] и дать показания в суде согласно нормам международного права. Также Янукович намерен принять участие в допросе первых лиц государства, лично задать им вопросы, - отметил адвокат. - Такая процедура будет по аналогии с той, которую применил Святошинский суд".

"Янукович имеет право принять участие в суде и он примет участие, несмотря на препятствия и противодействие Генеральной прокуратуры", - подчеркнул Сердюк.