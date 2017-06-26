Экс-президент Румынии возглавил молдавскую партию, выступающую за объединение двух стран

КИШИНЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску избран почетным председателем "Партии национального единства" Молдавии, которую учредил с целью добиться объединения двух стран экс-глава молдавского оборонного ведомства Анатолий Шалару. Как говорится в обнародованном в понедельник заявлении формирования, такое решение было принято на прошедшем в воскресенье съезде.

В его работе приняла участие румынская делегация из 10 сенаторов и депутатов парламента, которую возглавил Бэсеску.

"Наша партия намерена объединить все партии и движения унионистов (так в Молдавии называют сторонников объединения с Румынией - прим. ТАСС). Мы также выступаем за интеграцию Молдавии в НАТО", - сказал журналистам Шалару. По его словам, Бэсеску станет лидером партии, когда ему вернут молдавское гражданство, которого он лишился согласно указу президента Молдавии Игоря Додона.

"Бэсеску неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдовы путем аннексии Румынией. Еще находясь на посту президента, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа", - пояснил свое решение лидер Молдавии, уточнив, что все это идет вразрез с положениями конституции страны.

По словам Додона, решение о предоставлении Бэсеску гражданства бывшим президентом Николаем Тимофти было принято с нарушениями действующего законодательства. Согласно молдавским законам, паспорт гражданина страны нельзя получить в случае причастности просителя "к терроризму, деятельности, направленной на подрыв государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения".

В частности, Додон обратил внимание, что, призывая к ликвидации Молдавии и ее объединению с Румынией, Бэсеску также обвиняется в коррупции и проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам в Румынии.

Объединение как лозунг

Со своей стороны бывший президент Румынии утверждает, что, избрав президентом выступающего за восстановление дружеских отношений с Россией Додона, "Молдавия свернула с европейского пути". Ранее Бэсеску пообещал, что после ухода с поста главы государства вплотную займется проектом по объединению двух стран, для чего намерен добиться учреждения в правительстве Румынии "министерства объединения", которое будет координировать работу всех государственных учреждений в этом направлении.

"Воссоединение с Молдавией должно стать третьим национальным проектом Румынии после вступления в НАТО и Евросоюз", - пояснил Бэсеску. При этом он признал, что для объединения "пока не созданы необходимые условия", так как, по данным социологических опросов, эту идею поддерживают всего 20% молдаван. Призывы к слиянию двух стран чаще звучат со стороны румынских политикови, где число его сторонников составляет почти 68%. Лидеры правящей в Молдавии коалиции проевропейских партий предпочитают никак не реагировать на подобные предложения из Бухареста.