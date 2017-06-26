МИД Белоруссии вызвал посла Украины из-за его слов об учениях "Славянское братство"

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. МИД Белоруссии указал послу Украины в Белоруссии на некорректность его высказываний в отношении военных учений "Славянское братство - 2017". Об этом в понедельник проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии. Украинский посол заявил, что наблюдатели смогли увидеть на них только "театрализованное представление", а сами учения прошли без международного наблюдения.

"26 июня 2017 года в МИД Белоруссии в связи с тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения "Славянское братство - 2017" был вызван посол Украины в Республике Беларусь", - проинформировали в МИД.

Послу Украины было указано на то, что "сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Республикой Беларусь и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Республики Беларусь в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ".

Внимание посла Игоря Кизима было обращено на то, что учения были проведены в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Белоруссии в рамках ОБСЕ, при этом приглашение военных атташе, том числе Украины, на данное учение являлось исключительно жестом доброй воли с белорусской стороны, что "свидетельствовало о высокой транспарентности мероприятия". В МИД страны также подчеркнули, что Минск в полном соответствии с инициативой главы государства о создании "пояса добрососедства" неизменно демонстрировал в отношении своих украинских соседей военное доверие и открытость.

"По нашему приглашению военные наблюдатели Украины, как и других соседних государств, наблюдали за активными фазами всех основных военных учений - от "Неман - 2001" и до "Запад - 2013", - отметили в МИД. - Важно учесть, что в полном соответствии с нашими международными обязательствами мы могли бы не приглашать на них иностранных представителей". "Кроме того, представители аппарата военного атташе Республики Беларусь на Украине с 2013 года не приглашались ни на одно военное многонациональное или национальное учение, проводимое на украинской территории", - подчеркнули в МИД, отметив, что Минск рассчитывает на продолжение конструктивного диалога в сфере обороны и безопасности в регионе.

С 6 по 15 июня под Брестом проходили многонациональные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2017". В них участвовали более 300 военных Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военных 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военных специальной бригады Сербии. Задействованы также военно- транспортные самолеты Ил-76МД ВКС РФ, самолеты и вертолеты ВВС Белоруссии.