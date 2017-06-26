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Трамп считает, что Обама бездействовал в отношении России из-за надежды на победу Клинтон

Международная панорама
26 июня, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Такое мнение выразил нынешний глава государства в своем аккаунте в Twitter

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама не предпринимал никаких действий, будучи информированным о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы в 2016 году, только потому, что надеялся на победу в президентской гонке Хиллари Клинтон. Такое мнение в понедельник выразил нынешний глава государства Дональд Трамп.

"Причина, почему Обама не делал ничего по России после того, как был проинструктирован ЦРУ о вмешательстве, заключается в том, что он надеялся, что (Хиллари) Клинтон победит", - написал Трамп в своем Twitter.

ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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