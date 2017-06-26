Трамп считает, что Обама бездействовал в отношении России из-за надежды на победу Клинтон

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама не предпринимал никаких действий, будучи информированным о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы в 2016 году, только потому, что надеялся на победу в президентской гонке Хиллари Клинтон. Такое мнение в понедельник выразил нынешний глава государства Дональд Трамп.
"Причина, почему Обама не делал ничего по России после того, как был проинструктирован ЦРУ о вмешательстве, заключается в том, что он надеялся, что (Хиллари) Клинтон победит", - написал Трамп в своем Twitter.
The reason that President Obama did NOTHING about Russia after being notified by the CIA of meddling is that he expected Clinton would win..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 June 2017
ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.