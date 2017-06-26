NYT: в США следствие изучает обстоятельства получения Кушнером кредита Deutsche Bank

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Следователи под руководством специального прокурора Роберта Мюллера изучают обстоятельства получения зятем и советником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером кредита германского финансового учреждения Deutsche Bank в октябре прошлого года. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования подозрений о якобы имевших место связях окружения президента США Дональда Трампа с Россией.

Причиной интереса следователей к деловым отношениям между Кушнером и Deutsche Bank стали подозрения американских властей о том, что это германское финансовое учреждение занималось отмыванием денег для клиентов из России.

Кредит на сумму $285 млн принадлежащая Кушнеру компания получила от Deutsche Bank в октябре 2016 года, за месяц до избрания Дональда Трампа президентом США. Заем был получен для рефинансирования заключенной ранее Кушнером сделки по покупке четырех этажей торговых помещений в бывшем здании газеты The New York Times на Манхэттене, в районе Таймс- сквер. Эти активы Кушнер приобрел в 2015 году за $296 млн у семейства израильского бизнесмена Льва Леваева, занимающегося торговлей бриллиантами и имеющего интересы в России.

ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы.

31 января этого года Deutsche Bank объявил, что он был оштрафован Управлением финансовых услуг американского штата Нью-Йорк на 425 млн долларов (около 397 млн евро) за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов путем вывода из России порядка 10 млрд долларов в 2011-2015 годах. В тот же день Deutsche Bank сообщил, что он выплатит британским властям 163 млн фунтов (более 200 млн долларов) в рамках мирового соглашения по делу об отмывании денег клиентами. 31 мая Deutsche Bank в связи с теми же операциями был оштрафован на 41 млн долларов Федеральной резервной системой США. Речь шла о схеме, которая позволяла клиентам Deutsche Bank скупать ценные бумаги за российские рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне.