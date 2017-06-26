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Президент Румынии назначил премьер-министром социал-демократа Михая Тудосе

Международная панорама
26 июня, 22:03 UTC+3 БУХАРЕСТ 26, июня. /ТАСС

Кандидатуру 50-летнего Тудосе, состав кабинета и его программу теперь должен одобрить парламент

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БУХАРЕСТ, 26 июня. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис по итогам консультаций с политическими партиями назначил в понедельник премьер-министром социал-демократа Михая Тудосе, кандидатуру которого выдвинула правящая коалиция в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ). Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Этот кризис, который переживает Румыния, наносит тяжкий ущерб Румынии, румынской экономике, румынскому имиджу в мире, - сказал Йоханнис. - Этому кризису должен быть быстро положен конец". "Учитывая срочную необходимость в правительстве, назначаю Михая Тудосе будущим премьер-министром, который в предстоящие дни с правительственной командой будет заслушан парламентом", - заявил он.

50-летний Тудосе - заместитель председателя СДП, в 2016 году он был в пятый раз избран депутатом, в правительстве Сорина Гриндяну занимал пост министра экономики.

Теперь кандидатуру назначенного премьер-министра, состав кабинета и его программу должен одобрить парламент. Ранее лидер СДП Ливиу Драгня заявил, что если президент назначит премьер-министра в понедельник, то он будет утвержден парламентом в четверг. "Призываю политические партии, не только СДП и АЛДЕ, немедленно приняться за подготовку повестки дня, которая позволит завершить парламентские процедуры в течение этой недели", - сказал, в свою очередь, Йоханнис.

Между тем, результат парламентского голосования не является очевидным. Оппозиционные Национал-либеральная партия (НЛП), партия "Народное движение" и Союз "Спасите Румынию" утверждают, что правящая коалиция потеряла парламентское большинство. В ходе недавнего голосования за вотум недоверия правительству Сорина Гриндяну коалиции удалось собрать всего 241 голос, из которых 13 принадлежали представителям национальных меньшинств, тогда как необходимый минимум (50%+1) составляет 233.

В результате лидеры оппозиционных партий заявили, что будут голосовать в парламенте против правительства с участием СДП, а лидер НЛП Людовик Орбан высказался за досрочные выборы в Румынии. Руководители Демократического союза венгров Румынии и парламентской группы национальных меньшинств пока не сообщили о своей позиции по отношению к будущему правительству.

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