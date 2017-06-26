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Белый дом: США стремятся к энергетическому доминированию в мире

Международная панорама
26 июня, 23:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июня. /ТАСС

По словам пресс-секретаря президента США, Дональд Трамп "полон решимости" использовать внутренние энергетические ресурсы "для укрепления роли, влияния и лидерства Америки за рубежом"

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ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Планы президента США Дональда Трампа направлены на установление "энергетического доминирования" США в мире. Пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер подчеркнул это в понедельник на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме. По его словам, вся нынешняя рабочая неделя руководства администрации США "будет посвящена американской энергетике".

По словам Спайсера, президент США Дональд Трамп "полон решимости использовать внутренние энергетические ресурсы (США) для создания рабочих мест" в американской экономике, а также "для укрепления роли, влияния и лидерства Америки за рубежом".

Как рассказал пресс-секретарь, энергетическая тематика была "одним из ключевых пунктов повестки дня" на встрече Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, состоявшейся в понедельник в Белом доме. По словам Спайсера, на обсуждение лидеров выносились вопросы о том, "насколько важно стратегическое энергетическое партнерство" двух стран, и "как американская энергетика поможет питать процессы роста и развития в Индии".

"Позже на нынешней неделе мы ожидаем важного заявления о повестке дня нашего президента, направленной на установление энергетического доминирования Америки", - сказал пресс-секретарь.

По ходу брифинга его просили пояснить, что имеется в виду под "энергетическим доминированием" и как это проецируется на отношения Вашингтона со странами Персидского залива. Пресс-секретарь в ответ сказал, что "США теперь могут экспортировать СПГ", т.е. сжиженный природный газ, что они не только "добились самодостаточности", но и "обдумывают, как теперь развивать бизнес на этой основе, создавать рабочие места".

Его попросили уточнить, означает ли все это, что США собираются добиваться снижения мировых цен на нефть, чтобы конкурировать с поставками из района Персидского залива. "Это много чего означает, - отвечал Спайсер. - Способность быть экспортером сама по себе помогает нам экономически, но у всего этого есть и политический аспект".

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Персоны
Спайсер, Шон Моди, Нарендра Трамп, Дональд
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