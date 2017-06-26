"Республика на марше" Макрона готова образовать отдельную фракцию в Сенате Франции

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ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Политическое движение "Республика на марше", сформированное из сторонников президента Франции Эмманюля Макрона, готово образовать собственную фракцию во французском Сенате - верхней палате парламента. Об этом сообщил в понедельник сенатор от департамента Кот-д'Ор Франсуа Патриа.
"Приглашаю вас завтра, во вторник, на пресс-конференцию, где состоится объявление о создании сенатской фракции "Республики на марше", - говорится в распространенном в понедельник официальном заявлении политика.
Сенатор Патриа с 1974 года и до недавних пор являлся членом Социалистической партии, которая с 2012 по 2017 годы во Франции была правящей. В 2017 году политик принял решение перейти на сторону нового движения, формировавшегося вокруг Макрона. Недавно Патриа выступил за то, чтобы "Республика на марше" "как можно скорее" обзавелась собственной фракцией в Сенате.
Как подчеркивает политик, новая сенатская группа будет открыта "всем, кто хочет отстаивать ценности, принципы и предложения" Эмманюэля Макрона. Соответствующее письмо с призывом перейти в состав новой фракции он разослал ранее целому ряду сенаторов из других групп - социалистам, "Республиканцам" и другим правоцентристам, центристам, радикалам и представителям "зеленых".
Согласно закону, для образования отдельной фракции необходимо минимум 10 сенаторов. По данным СМИ, Патриа и его ближайшие сторонники смогли уже привлечь на свою сторону порядка трех десятков коллег по верхней палате парламента. Точный состав новой сенатской группы будет объявлен во вторник.
Сенат во Франции - верхняя палата парламента, насчитывающая 348 сенаторов, которые рассматривают и правят законы, ранее прошедшие утверждение в Национальном собрании - нижней палате. Одобрение законодательных актов невозможно без согласия обеих палат, однако в случае разночтений последнее слово остается за Нацсобранием.
Сенаторы избираются сроком на шесть лет от департаментов. При этом состав палаты обновляется наполовину каждые три года - последний раз это происходило в 2014 году, и тогда социалисты уступили большинство в верхней палате правоцентристам. Таким образом, сенатские выборы не синхронизированы с выборами президента и депутатов Национального собрания, которые проходят в один год с разницей в месяц, и после смены власти могут не отражать реального расклада политических сил на текущий момент.
Сейчас большинство мест в Сенате принадлежит правоцентристской партии "Республиканцы" (144 сенатора) и состоящим с ними в альянсе Союзу демократов и независимых (42 места). Бывшая правящая Социалистическая партия имеет сейчас 111 мест и находится в оппозиции вместе с другими левыми фракциями, включая коммунистов и "зеленых".
Центристское движение "На марше", объединившее широкий спектр французских политиков, представителей бизнеса и гражданского общества, было основано бывшим министром финансов Эмманюэлем Макроном в апреле 2016 года - ровно за год до президентских выборов. После победы Макрона в борьбе за Елисейский дворец оно было преобразовано в предвыборный блок "Республика на марше", который вместе с центристским "Демократическим движением" получил абсолютное большинство мест в Национальном собрании по итогам парламентских выборов, состоявшихся в июне, и является теперь правящей партией. При этом в Сенате макроновское большинство формально представительства пока не имеет.