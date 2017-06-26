"Республика на марше" Макрона готова образовать отдельную фракцию в Сенате Франции

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Политическое движение "Республика на марше", сформированное из сторонников президента Франции Эмманюля Макрона, готово образовать собственную фракцию во французском Сенате - верхней палате парламента. Об этом сообщил в понедельник сенатор от департамента Кот-д'Ор Франсуа Патриа.

"Приглашаю вас завтра, во вторник, на пресс-конференцию, где состоится объявление о создании сенатской фракции "Республики на марше", - говорится в распространенном в понедельник официальном заявлении политика.

Сенатор Патриа с 1974 года и до недавних пор являлся членом Социалистической партии, которая с 2012 по 2017 годы во Франции была правящей. В 2017 году политик принял решение перейти на сторону нового движения, формировавшегося вокруг Макрона. Недавно Патриа выступил за то, чтобы "Республика на марше" "как можно скорее" обзавелась собственной фракцией в Сенате.

Как подчеркивает политик, новая сенатская группа будет открыта "всем, кто хочет отстаивать ценности, принципы и предложения" Эмманюэля Макрона. Соответствующее письмо с призывом перейти в состав новой фракции он разослал ранее целому ряду сенаторов из других групп - социалистам, "Республиканцам" и другим правоцентристам, центристам, радикалам и представителям "зеленых".

Согласно закону, для образования отдельной фракции необходимо минимум 10 сенаторов. По данным СМИ, Патриа и его ближайшие сторонники смогли уже привлечь на свою сторону порядка трех десятков коллег по верхней палате парламента. Точный состав новой сенатской группы будет объявлен во вторник.

Французский Сенат

Сенат во Франции - верхняя палата парламента, насчитывающая 348 сенаторов, которые рассматривают и правят законы, ранее прошедшие утверждение в Национальном собрании - нижней палате. Одобрение законодательных актов невозможно без согласия обеих палат, однако в случае разночтений последнее слово остается за Нацсобранием.

Сенаторы избираются сроком на шесть лет от департаментов. При этом состав палаты обновляется наполовину каждые три года - последний раз это происходило в 2014 году, и тогда социалисты уступили большинство в верхней палате правоцентристам. Таким образом, сенатские выборы не синхронизированы с выборами президента и депутатов Национального собрания, которые проходят в один год с разницей в месяц, и после смены власти могут не отражать реального расклада политических сил на текущий момент.

Сейчас большинство мест в Сенате принадлежит правоцентристской партии "Республиканцы" (144 сенатора) и состоящим с ними в альянсе Союзу демократов и независимых (42 места). Бывшая правящая Социалистическая партия имеет сейчас 111 мест и находится в оппозиции вместе с другими левыми фракциями, включая коммунистов и "зеленых".

Центристское движение "На марше", объединившее широкий спектр французских политиков, представителей бизнеса и гражданского общества, было основано бывшим министром финансов Эмманюэлем Макроном в апреле 2016 года - ровно за год до президентских выборов. После победы Макрона в борьбе за Елисейский дворец оно было преобразовано в предвыборный блок "Республика на марше", который вместе с центристским "Демократическим движением" получил абсолютное большинство мест в Национальном собрании по итогам парламентских выборов, состоявшихся в июне, и является теперь правящей партией. При этом в Сенате макроновское большинство формально представительства пока не имеет.