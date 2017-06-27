Иванка Трамп возглавит делегацию США на предпринимательском саммите в Индии

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Дочь и помощник президента США Иванка Трампа возглавит американскую делегацию на международном предпринимательском саммите, который пройдет осенью в Индии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, принимая в понедельник в Белом доме премьер-министра Индии Нарендру Моди.

"Я рад сообщить, что в целях укрепления нашего экономического партнерства премьер-министр пригласил мою дочь Иванку возглавить делегацию США на глобальном предпринимательском саммите, который состоится этой осенью в Индии. И, насколько я понимаю, она приняла [данное приглашение]", - заявил руководитель американской администрации.

Отношения между США и Индией "никогда не были прочнее", чем в настоящее время, Вашингтон и Нью-Дели сейчас сходятся во мнениях по большинству актуальных вопросов международной повестки дня, рассказал Трамп.

Военно-морские силы США, Индии и Японии намерены провести в следующем месяце крупнейшие совместные учения в Индийском океане.

"Наши Вооруженные силы каждый день работают над тем, чтобы укрепить сотрудничество. И в следующем месяце они вместе с ВМС Японии примут участие в крупнейших военно-морских учениях, когда-либо проводившихся в огромном Индийском океане", - сказал американский лидер.

Поставка газа из США в Индию

Нью-Дели и Вашингтон разрабатывают в настоящее время новые долгосрочные контракты, предусматривающие поставку природного газа из США в Индию.

"Мы также нацеливаемся на экспорт большего [объема] американских энергоносителей Индии в связи с ростом ее экономики, включая крупные долгосрочные контракты о приобретении американского природного газа, которые сейчас являются предметом переговоров и которые мы подпишем. Просто стараемся немного повысить цену [на этот газ]", - сказал глава администрации США.

Как заявила в пятницу на специальном брифинге для журналистов представитель аппарата Белого дома высокого ранга, в ходе нынешнего визита Моди в Вашингтон стороны будут работать и над расширением своих торгово- экономических отношений. Сотрудник Белого дома уточнила, что США добиваются от Индии, в частности, "более прочной защиты прав на интеллектуальную собственность" и снижения таможенных пошлин. Кроме того, отметила она, особый акцент будет сделан на дальнейшем развитии энергетического партнерства. Индийские компании уже подписали "долгосрочные контракты" на приобретение сжиженного природного газа в США на сумму более 3$2 млрд, рассказала ведущая брифинга.

В целом же, согласно изложенной ею информации, двусторонний товарооборот между США и Индией на данном этапе превышает $114 млрд в год.