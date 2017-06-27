СМИ: в Венесуэле 90% населения несогласно с созывом Конституционной ассамблеи

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Процесс созыва Конституционной ассамблеи (КА) в Венесуэле полностью противоречит основному закону страны, и граждане его не поддерживают. Такое мнение высказала в обнародованном в понедельник интервью перуанской газете El Comercio генеральный прокурор южноамериканской страны Луиса Ортега Диас. Выборы в КА, которая может менять систему государственного управления и основной закон страны, намечены на 30 июля.

"90% населения отвергает КА, потому что люди знают, что она не сможет разрешить кризис", - сказала глава надзорного ведомства. По ее мнению, если этот орган будет созван, то демократия в стране "будет окончательно демонтирована". "Задача состоит не в том, чтобы менять конституцию, а в том, чтобы соблюдать ее", - подчеркнула генпрокурор.

Диас активно выражала несогласие с резолюциями Верховного суда (ВС), в частности, касающимися созыва КА по решению президента Николаса Мадуро. Ранее в этом месяце высшая судебная инстанция отказалась рассматривать ее заявление против этой инициативы. Такое же решение было принято по ходатайству об отмене назначения ряда членов ВС.

Позднее Диас подала в ВС еще три заявления против КА, требуя отменить президентские указы, касающиеся созыва этого органа, а также соответствующие решения Национального избирательного совета. В результате ВС решил начать разбирательство в отношении самой Диас, подозревая ее в совершении "грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей".

С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, пострадали свыше 1,4 тысячи, в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тысячи человек были задержаны.