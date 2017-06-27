Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Венесуэле 90% населения несогласно с созывом Конституционной ассамблеи

Международная панорама
27 июня, 1:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Население считает, что ассамблея не сможет разрешить кризис, рассказала генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Процесс созыва Конституционной ассамблеи (КА) в Венесуэле полностью противоречит основному закону страны, и граждане его не поддерживают. Такое мнение высказала в обнародованном в понедельник интервью перуанской газете El Comercio генеральный прокурор южноамериканской страны Луиса Ортега Диас. Выборы в КА, которая может менять систему государственного управления и основной закон страны, намечены на 30 июля.

"90% населения отвергает КА, потому что люди знают, что она не сможет разрешить кризис", - сказала глава надзорного ведомства. По ее мнению, если этот орган будет созван, то демократия в стране "будет окончательно демонтирована". "Задача состоит не в том, чтобы менять конституцию, а в том, чтобы соблюдать ее", - подчеркнула генпрокурор.

Диас активно выражала несогласие с резолюциями Верховного суда (ВС), в частности, касающимися созыва КА по решению президента Николаса Мадуро. Ранее в этом месяце высшая судебная инстанция отказалась рассматривать ее заявление против этой инициативы. Такое же решение было принято по ходатайству об отмене назначения ряда членов ВС.

Позднее Диас подала в ВС еще три заявления против КА, требуя отменить президентские указы, касающиеся созыва этого органа, а также соответствующие решения Национального избирательного совета. В результате ВС решил начать разбирательство в отношении самой Диас, подозревая ее в совершении "грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей".

С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, пострадали свыше 1,4 тысячи, в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тысячи человек были задержаны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом заявил о нарушениях при принятии решения Сенатом США по санкциям против РФ
2
Экс-глава ФСБ: Конвенция о борьбе с финансированием терроризма принесет несомненную пользу
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
5
СМИ: упавший на сарай в Нидерландах камень оказался метеоритом, которому 4,5 млрд лет
6
Белый дом: США стремятся к энергетическому доминированию в мире
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама