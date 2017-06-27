Госдеп США обещает четко выполнять иммиграционный указ Трампа

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США обещает "профессионально, организованно и своевременно" выполнять указ президента страны по иммиграционным вопросам, частично разблокированный в понедельник утром решением Верховного суда США. В заявлении для печати, распространенном в тот же день вечером, американское внешнеполитическое ведомство напомнило, что глава государства ранее поручил ему начать исполнение указа в течение трех суток с момента снятия судебных ограничений.

Речь идет об исполнительном указе Трампа за номером 13780, официально озаглавленном "О защите нации от въезда в Соединенные Штаты иностранных террористов". Изначально он (в другой редакции и за другим номером) предусматривал резкое ограничение допуска в США жителей семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Затем был несколько смягчен, в том числе за счет исключения из данного списка Ирака. Но все равно в обоих вариантах его ранее блокировали федеральные суды США.

Теперь прежние судебные постановления по сути отменены вердиктом Верховного суда США. Тот пока носит предварительный характер, но американские наблюдатели считают, что и в окончательном варианте он будет поддерживать позицию президента страны. Трамп сразу назвал решение Верховного суда, вынесенное, по данным Белого дома, единогласно, своей "чистой победой".

Госдепартамент в своем уведомлении указал, что даст дополнительные пояснения по поводу порядка исполнения президентского указа "после консультаций с министерствами юстиции и национальной безопасности". По его словам, он намерен "держать в курсе дела людей, направляющихся в Соединенные Штаты, и партнеров в индустрии путешествий". "Мы также поддерживаем контакт с партнерами по реализации программы допуска беженцев в США и будем информировать их о переменах по мере их вступления в силу", - сообщается в документе.