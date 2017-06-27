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Си Цзиньпин нанесет официальные визиты в Россию и Германию

Международная панорама
27 июня, 10:55 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 27, июня. /ТАСС

В ходе поездки в Россию председатель КНР проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным

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ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет официальные визиты в Россию и Германию с 3 по 6 июля.

Как указал во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Лу Кан, визит в РФ начнется 3 июля.

"В ходе этого визита (в Россию - прим. ТАСС) председатель КНР проведет встречу и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал Лу Кан. "Лидеры обменяются мнениями о том, как углубить отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, а также укрепить политическое доверие между странами. Они также коснутся актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес", - добавил дипломат.

"По приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель председатель КНР Си Цзиньпин также примет участие в саммите G20 в Гамбурге с 7 по 8 июля", - отметил он. "Детали о программе и повестке дня для этих визитов будут сообщены позже", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

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