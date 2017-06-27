Главред украинского издания "Страна" вышел из СИЗО под залог в $21 тыс.

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва освобожден из Лукьяновского СИЗО в Киеве после того как ранее за него был внесен залог 544 тысячи гривен (почти $21 тысяч). Об этом во вторник сообщило интернет-издание.

"Главный редактор "Страны" Игорь Гужва вышел из СИЗО", - сказано в сообщении. Ранее его адвокат Елена Лукаш заявляла, что чиновники территориального управления Государственной судебной администрации города Киева не подписывали письмо в СИЗО, подтверждающее зачисление суммы залога в казначейство. Адвокат считает, что Гужва незаконно провел ночь в СИЗО, поскольку залог по факту был внесен еще 26 июня.

На выходе из СИЗО сам Гужва рассказал, что продолжит свою журналистскую деятельность, а издание будет функционировать в прежнем режиме, "но с учетом всех обстоятельств, которые произошли в эти дни". При этом он сообщил, что против него и издания готовятся еще два уголовных дела. "То есть власть будет пытаться и дальше накатывать. Но я думаю, что на редакционной политике это никак не скажется", - отметил он в эфире телеканала NewsOne.

Владелец и главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва был задержан в конце прошлой недели по подозрению в вымогательстве взятки. 24 июня Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать его на два месяца, оставив возможность освобождения под залог. Коллектив издания и сам журналист уверены, что дело против него сфабриковано. Чрезвычайной ситуацией назвал произошедшее Национальный союз журналистов, который отметил высокие рейтинги издания, позволявшего себе "системную критику чиновников".