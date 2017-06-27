СМИ: более 50 человек погибли в результате удара ВВС коалиции в городе Эль-Маядин

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. ВВС международной коалиции во главе с США нанесли в понедельник ракетный удар по зданию в сирийском городе Эль-Маядин (провинция Дейр-эз-Зор), которое использовалось боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в качестве тюрьмы.
Как сообщила во вторник телестанция Al Arabiya, в результате налета погибли по меньшей мере 57 человек, в том числе мирные граждане, которые были ранее взяты в плен экстремистами.