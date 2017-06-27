В полицию Украины поступило 22 обращения в связи с хакерской атакой

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Национальная полиция Украины получила 22 сообщения о хакерской атаке от частных и государственных компаний страны. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"По состоянию на сейчас в департамент киберполиции Нацполиции поступило уже 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров. Это обращения как от государственных, так и частных учреждений. Также сообщение поступило и от одного из мобильных операторов", - написал он в Facebook.

По словам Тракало, аналогичные сообщения продолжают поступать, в том числе и в региональные представительства департамента киберполиции, все они фиксируются. После получения таких обращений на место выезжают специалисты департамента и других профильных служб.

Ранее ряд украинских компаний и учреждений подверглись массовой хакерской атаке. Перестали работать сайт правительства страны, интернет-ресурсы и сервисы многих банков, крупных государственных и частных компаний, а также СМИ.