В полицию Украины поступило 22 обращения в связи с хакерской атакой

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КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Национальная полиция Украины получила 22 сообщения о хакерской атаке от частных и государственных компаний страны. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
"По состоянию на сейчас в департамент киберполиции Нацполиции поступило уже 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров. Это обращения как от государственных, так и частных учреждений. Также сообщение поступило и от одного из мобильных операторов", - написал он в Facebook.
По словам Тракало, аналогичные сообщения продолжают поступать, в том числе и в региональные представительства департамента киберполиции, все они фиксируются. После получения таких обращений на место выезжают специалисты департамента и других профильных служб.
Ранее ряд украинских компаний и учреждений подверглись массовой хакерской атаке. Перестали работать сайт правительства страны, интернет-ресурсы и сервисы многих банков, крупных государственных и частных компаний, а также СМИ.