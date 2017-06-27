Белый дом: все профильные ведомства США знали о ситуации с химоружием в Сирии

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Госдепартамент, Пентагон, ЦРУ и аппарат директора национальной разведки знали о признаках потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель Белого дома.

Он прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой профильные ведомства якобы не были проинформированы о возможной подготовке Дамаска к химатаке. "Мы хотим разъяснить, что все профильные ведомства - включая Госдеп, Пентагон, ЦРУ и аппарат директора национальной разведки - были вовлечены в процесс с самого начала, - отметили в Белом доме. - Анонимные утечки, говорящие об обратном, являются ложными".

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в письменном заявлении сообщил, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Сирийское руководство опровергло эти заявления.