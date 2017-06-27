Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон: применение Асадом химоружия представляет угрозу интересам нацбезопасности США

Международная панорама
27 июня, 19:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Официальный представитель ведомства Адам Стамп отметил, что действия президента Сирии подпитывали рост таких террористических групп, а также вынудили покинуть свои дома миллионы сирийцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 27 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия представляет угрозу интересам США и их союзников в сфере национальной безопасности. Об этом сообщил во вторник  ТАСС официальный представитель Пентагона Адам Стамп.

"Министерство обороны США по-прежнему сосредоточено на борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"). Тем не менее продолжающиеся зверства режима Асада и применение им химического оружия представляют собой явную угрозу региональной стабильности и безопасности, а также интересам Соединенных Штатов и наших союзников в сфере национальной безопасности", - отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о признаках потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии.

Стамп утверждает, что действия Асада, в том числе и приписываемая США Дамаску химатака в апреле, "подпитывали рост таких террористических групп, как ИГ и "Аль-Каида" (запрещена в РФ), вынудили покинуть (свои дома) миллионы сирийцев и дестабилизировали регион".

"Применение химического оружия в нестабильной стране, где орудуют и контролируют территорию признанные международным сообществом террористические группировки, также вызывает серьезную обеспокоенность по поводу того, что такого рода опасные вооружения попадут в руки террористов, которые стремятся нанести ущерб США, нашим союзникам или нашим партнерам", - заключил представитель Пентагона.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в письменном заявлении сообщил, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Сирийское руководство опровергло эти заявления.

Правительство Сирии отрицало причастность к применению боевых отравляющих веществ. Между тем, как подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая 2 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, Москва абсолютно убеждена, что Дамаск не применял химоружие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин приехал к жительнице Ижевска, которая пожаловалась на аварийные условия жилья
2
Путин поручил главе Удмуртии предоставить жилье взамен аварийного 11 семьям из Ижевска
3
Вирус Petya атаковал компании России и Украины
4
Представитель Аграмунта заявил об антироссийских настроениях в ПАСЕ
5
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
6
При взрыве в Киеве погиб сотрудник украинской разведки
7
Президент Сирии посетил авиабазу Хмеймим
Темы дня
Загрузка...
Реклама