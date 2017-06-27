Пентагон: применение Асадом химоружия представляет угрозу интересам нацбезопасности США

ВАШИНГТОН, 27 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия представляет угрозу интересам США и их союзников в сфере национальной безопасности. Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель Пентагона Адам Стамп.

"Министерство обороны США по-прежнему сосредоточено на борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"). Тем не менее продолжающиеся зверства режима Асада и применение им химического оружия представляют собой явную угрозу региональной стабильности и безопасности, а также интересам Соединенных Штатов и наших союзников в сфере национальной безопасности", - отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о признаках потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии.

Стамп утверждает, что действия Асада, в том числе и приписываемая США Дамаску химатака в апреле, "подпитывали рост таких террористических групп, как ИГ и "Аль-Каида" (запрещена в РФ), вынудили покинуть (свои дома) миллионы сирийцев и дестабилизировали регион".

"Применение химического оружия в нестабильной стране, где орудуют и контролируют территорию признанные международным сообществом террористические группировки, также вызывает серьезную обеспокоенность по поводу того, что такого рода опасные вооружения попадут в руки террористов, которые стремятся нанести ущерб США, нашим союзникам или нашим партнерам", - заключил представитель Пентагона.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в письменном заявлении сообщил, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Сирийское руководство опровергло эти заявления.

Правительство Сирии отрицало причастность к применению боевых отравляющих веществ. Между тем, как подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая 2 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, Москва абсолютно убеждена, что Дамаск не применял химоружие.