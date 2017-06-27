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Додон: Кишинев, Тирасполь и посредники пока не готовы к прорыву по Приднестровью

Международная панорама
27 июня, 20:50 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 27, июня. /ТАСС

У правительства и президента Молдавии разные мнения по поводу формулы приднестровского урегулирования, отметил глава государства

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КИШИНЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Руководство Молдавии, Приднестровья, международные посредники пока не готовы к прорыву в решении приднестровской проблемы. Об этом заявил во вторник президент Молдавии Игорь Додон, комментируя по просьбе ТАСС паузу в переговорах в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

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"Приднестровье, которое зажато между Молдавией и Украиной, настаивает на независимости, что нереально", - сказал Додон. При этом он признал, что в Кишиневе также разные мнения по поводу формулы приднестровского урегулирования. "У правительства своя точка зрения, у президента своя. И мы надеемся, что позиции сблизятся и будет выработан общий подход", - заявил Додон.

Глава Молдавии отметил разногласия и между участниками формата "пять плюс два". "К сожалению, большие геополитические игроки пока не готовы к прорыву в решении проблемы Приднестровья", - считает Додон. При этом он выразил надежду, что "ситуация изменится в ближайшие полтора года".

"Руководству Молдавии и Приднестровья важно не допустить ухудшения ситуации между двумя берегами Днестра", - заключил президент.

Пропаганду объединения с Румынией необходимо запретить

Президент Молдавии также высказался за запрет пропаганды ликвидации молдавского государства и его объединения с Румынией. "Мы должны запретить на государственном и законодательном уровне пропаганду идеи объединения с Румынией. Это необходимо сделать точно так же, как это действует в Румынии - уголовное наказание за попытку подрыва государственности или целостности страны", - заявил он.

По его словам, "унионисты" (так в Молдавии называют сторонников объединения с Румынией - прим. ТАСС) готовят несколько мероприятий в 2018 году, когда исполнится сто лет с момента введения Румынией своих войск на территорию современной Молдавии в 1918 году. "Я подготовил указ, в котором 2018 объявлен годом молдавского господаря Штефана Великого, который внес неоценимый вклад в строительство молдавского государства", - отметил Додон.

Он также подчеркнул важность для Молдавии "сбалансированной внешней политики". "Я этим активно занимаюсь - пытаюсь сбалансировать внешнюю политику. Постепенно, но это получается. Это не нравится правящей Демократической партии, провозгласившей курс на интеграцию в ЕС".

Как указал президент, Молдавия "обречена дружить со всеми, иначе нас разорвут". "Если мы пойдем в сторону Евросоюза, это случится без Приднестровья и Гагаузии. Нужно дружить и с теми, и с другими, однозначно", - заявил глава государства.

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