Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Катар готов рассмотреть требования арабских стран

Международная панорама
28 июня, 1:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

По словам министра иностранных дел Катара, "требования должны быть реалистичными и реализуемыми", иначе они будут отвергнуты

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Катар готов к переговорам по требованиям арабских стран, если они будут рациональными и подкреплены доказательствами. Об этом, как передал во вторник телеканал Al Jazeera, заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, находящийся с визитом в Вашингтоне.

"Требования должны быть реалистичными и реализуемыми, в противном случае, они будут отвергнуты, - сказал он. - То, что было представлено странами, участвующими в блокаде - обвинения, не подкрепленные доказательствами, а не требования. Для переговоров необходимо истинное желание другой стороны и доказательства, подтверждающие требования".

Ранее во вторник глава МИД Саудовской Аравии, также находящийся в Вашингтоне, заявил, что переговоры по списку условий исключены.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отвергают.

22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет выдвинули Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отвели 10 дней. В списке требований, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Правительство Катара назвало требования арабских государств невозможными и призвало пересмотреть их. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут при посредничестве Кувейта официальный ответ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
2
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератаку
3
Марцинкевич и его сообщники признаны виновными в нападениях на торговцев спайсами
4
На Кубани выпали осадки в виде града диаметром до 5 см
5
Мир атаковал Petya: от вируса-вымогателя пострадали компании в РФ и на Украине
6
Вирус Petya атаковал компании России и Украины
7
Катар готов рассмотреть требования арабских стран
Темы дня
Загрузка...
Реклама