Катар готов рассмотреть требования арабских стран

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Катар готов к переговорам по требованиям арабских стран, если они будут рациональными и подкреплены доказательствами. Об этом, как передал во вторник телеканал Al Jazeera, заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, находящийся с визитом в Вашингтоне.

"Требования должны быть реалистичными и реализуемыми, в противном случае, они будут отвергнуты, - сказал он. - То, что было представлено странами, участвующими в блокаде - обвинения, не подкрепленные доказательствами, а не требования. Для переговоров необходимо истинное желание другой стороны и доказательства, подтверждающие требования".

Ранее во вторник глава МИД Саудовской Аравии, также находящийся в Вашингтоне, заявил, что переговоры по списку условий исключены.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отвергают.

22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет выдвинули Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отвели 10 дней. В списке требований, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Правительство Катара назвало требования арабских государств невозможными и призвало пересмотреть их. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут при посредничестве Кувейта официальный ответ.