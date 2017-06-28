СМИ: сотрудника CNN, раскритиковавшего подачу новостей о Трампе и РФ, не накажут

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Руководство CNN не намерено наказывать одного из своего сотрудников, заявившего, что телеканал раздувает скандал вокруг утверждений о наличии связей между президентом Дональдом Трампом и представителями России исключительно в погоне за рейтингами. Об этом сообщила во вторник газета USA Today.

Ранее известный в США консервативный активист и общественный деятель Джеймс О'Киф опубликовал видеозапись, на которой один из продюсеров CNN Джон Бонифилд утверждает, что телекомпания не обладает неопровержимыми доказательствами якобы имеющихся связей между Трампом и представителями РФ и намеренно публикует материалы на эту тему, только чтобы привлечь новую аудиторию. Запись, сделанная, по словам О'Кифа, на скрытую камеру, была размещена на сайтах ряда СМИ, включая интернет-портал Breitbart News.

Личное мнение

По сведениям источников USA Today, в руководстве CNN решили не применять дисциплинарных взысканий в отношении Бонифилда, так как посчитали, что он выражал личное мнение. "CNN поддерживает нашего продюсера по медицинским темам Джона Бонифилда. Именно разнообразие личных мнений делает CNN сильным, мы приветствуем и поддерживаем это", - говорится в заявлении телеканала, опубликованном агентством Associated Press. На запрос ТАСС о предоставлении комментария на этот счет в пресс-службе CNN не ответили.

На записи, которую опубликовал О'Киф, Бонифилд в разговоре с человеком, лица которого не видно, в частности, заявляет, что большинство материалов о якобы имеющихся связях Трампа с Россией, которые публикует CNN, не соответствуют действительности. Он подчеркивает, что у канала нет серьезных доказательств на этот счет. Отвечая на вопрос собеседника, почему телеканал при этом продолжает раздувать скандал вокруг Трампа и РФ, Бонифилд отвечает: "Из-за рейтингов, у нас сейчас невероятные рейтинги".

Бонифилд также рассказывает, как руководство телеканала во время одной из редакционных летучек потребовало от своих сотрудников закончить освещение темы выхода США из Парижского соглашения по климату и вместо этого "вернуться к России". Продюсер при этом отметил, что Трамп, по его мнению, имеет право охарактеризовать происходящее как "охоту на ведьм".

Скандал вокруг статьи

Ранее три сотрудника CNN уволились из-за скандала с публикацией статьи, в которой со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В статье утверждалось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Сразу после публикации материала РФПИ указал на существенные фактические ошибки, которые фонд просил исправить. Телеканал этого не сделал, однако вскоре после этого руководство CNN приняло решение удалить публикацию по причине ее несоответствия "редакционным стандартам". Канал также принес извинения Скарамуччи.