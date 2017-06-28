Организатор воздушной атаки на верховный суд Венесуэлы потребовал отставки президента

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Офицер полиции Оскар Перес, организовавший во вторник атаку на здание верховного суда (ВС) Венесуэлы, потребовал отставки президента Николаса Мадуро. Об этом он заявил в своем видеообращении в Instagram.

С борта полицейского вертолета, захваченного Пересом, здание ВС было обстреляно и на него было сброшено несколько гранат. Сведений о пострадавших не поступало.

1/5 Venezolanos Queridos Hermanos, Les hablamos en representación del Estado; somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en búsqueda del equilibrio y en contra de este Gobierno transitorio y criminal. NO pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista; somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas. Este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad de estado que permanecen en desacuerdo, es con la impunidad impuesta, si no en contra del gobierno nefasto. Contra la tiranía, Публикация от OSCAR PEREZ (@oscarperezgv) Июн 27 2017 в 3:27 PDT

"Президент Николас Мадуро, мы требуем, чтобы ты немедленно ушел в отставку вместе с министрами и чтобы были созваны всеобщие выборы", - сказал Перес. По его словам, против "преступного правительства" выступает коалиция "военных, полицейских и гражданских лиц", "националистов и патриотов", не имеющая партийной принадлежности. Перес подчеркнул, что представители этой группы проводят "наземную и воздушную" операцию, чтобы "вернуть власть демократическому народу и восстановить конституционный порядок".

Высший судебный орган стал одним из главных инструментов Мадуро в борьбе с оппозицией, взявшей под свой контроль парламент после победы на выборах в декабре 2015 года. ВС неоднократно признавал недействительными решения депутатов, в том числе резолюцию об "оставлении поста" главой государства. В июне он отказался рассматривать заявление генерального прокурора Луисы Ортеги Диас против созыва Конституционной ассамблеи по решению Мадуро.

С начала апреля в южноамериканской стране идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения ВС, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента.

За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, пострадали свыше 1,4 тысячи, в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тысячи человек были задержаны.