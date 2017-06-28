Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организатор воздушной атаки на верховный суд Венесуэлы потребовал отставки президента

Международная панорама
28 июня, 5:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Оскар Перес также призвал к организации всеобщих выборов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Офицер полиции Оскар Перес, организовавший во вторник атаку на здание верховного суда (ВС) Венесуэлы, потребовал отставки президента Николаса Мадуро. Об этом он заявил в своем видеообращении в Instagram.

С борта полицейского вертолета, захваченного Пересом, здание ВС было обстреляно и на него было сброшено несколько гранат. Сведений о пострадавших не поступало.

1/5 Venezolanos Queridos Hermanos, Les hablamos en representación del Estado; somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en búsqueda del equilibrio y en contra de este Gobierno transitorio y criminal. NO pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista; somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas. Este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad de estado que permanecen en desacuerdo, es con la impunidad impuesta, si no en contra del gobierno nefasto. Contra la tiranía,

Публикация от OSCAR PEREZ (@oscarperezgv)

"Президент Николас Мадуро, мы требуем, чтобы ты немедленно ушел в отставку вместе с министрами и чтобы были созваны всеобщие выборы", - сказал Перес. По его словам, против "преступного правительства" выступает коалиция "военных, полицейских и гражданских лиц", "националистов и патриотов", не имеющая партийной принадлежности. Перес подчеркнул, что представители этой группы проводят "наземную и воздушную" операцию, чтобы "вернуть власть демократическому народу и восстановить конституционный порядок".

Смотрите также

Кризис в Венесуэле: как развивалось противостояние властей с оппозицией

Высший судебный орган стал одним из главных инструментов Мадуро в борьбе с оппозицией, взявшей под свой контроль парламент после победы на выборах в декабре 2015 года. ВС неоднократно признавал недействительными решения депутатов, в том числе резолюцию об "оставлении поста" главой государства. В июне он отказался рассматривать заявление генерального прокурора Луисы Ортеги Диас против созыва Конституционной ассамблеи по решению Мадуро.

С начала апреля в южноамериканской стране идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения ВС, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента.

За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, пострадали свыше 1,4 тысячи, в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тысячи человек были задержаны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Венесуэле вертолет атаковал здание верховного суда
2
Госдеп: США не предъявят доказательств подготовки Дамаска к химической атаке‍
3
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
4
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератаку
5
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с коляской
6
Японская делегация отправится на южные Курилы изучать возможности совместной деятельности
7
Скончался актер фильма "Девушка с татуировкой дракона" Микаэл Нюквист
Темы дня
Загрузка...
Реклама