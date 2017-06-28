НАТО поможет Украине защититься от вируса Petya

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Специалисты НАТО помогут Украине защититься от последней кибератаки. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны НАТО 29 июня.

"Мы активно сотрудничаем с Украиной по этому направлению. Мы уже создали трастовый фонд по кибербезопасности, и специалисты НАТО оказывают содействие Украине", - сказал он.

Генсек НАТО также добавил, что страны альянса ранее приняли решение, что кибернетические нападения на страны альянса могут привести к введению в действие 5-й статьи Вашингтонского договора, которая подразумевает коллективный военный ответ НАТО за нападение на любую из стран альянса. Впрочем, для этого сначала нужно получить подтверждение, что за кибератакой стоит конкретная страна или региональная организация, против которой применить силу в принципе возможно.

Столтенберг также заявил, что новая глобальная мировая кибератака требует от НАТО усиления своей киберобороны, альянс также работает с партнерами в данном направлении.

"Мы видели новые глобальные кибернетические атаки в мае и в последние дни, это лишь подтверждает необходимость активизации усилий в сфере кибернетической обороны, включая активизацию работы со странами-партнерами", - сказал он.

В среду в "Лаборатории Касперского", расследующей последнюю массированную кибератаку новым вирусом-шифровальщиком "новый Petya", сообщили, что наибольшее число атак программы было зафиксировано в России и на Украине, случаи заражения также наблюдались в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции и США. "Лаборатория" изучает возможность создания программы, с помощью которой можно было бы восстановить зашифрованные данные.

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, назвали причиной масштабной атаки на российские и украинские компании вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.