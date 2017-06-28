В ООН считают ударом по свободе СМИ требование к Катару закрыть Al Jazeera

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ЖЕНЕВА, 28 июня. /ТАСС/. Требование к Катару со стороны некоторых арабских стран закрыть телеканал Al Jazeera - это удар по свободе и плюрализму прессы. Такое мнение высказал в среду специальный докладчик ООН по свободе мнения Дэвид Кэй.
"Это требование представляет серьезную угрозу свободе СМИ, если государства под предлогом дипломатического кризиса принимают меры, чтобы принудительно ликвидировать Al Jazeera", - говорится в заявлении эксперта, распространенном в Женеве. Как подчеркнул Кэй, если свобода СМИ не обеспечена, то серьезно страдает право каждого человека на доступ к информации. Международное сообщество должно потребовать от правительств, добивающихся закрытия Al Jazeera, не настаивать на таком шаге, считает спецдокладчик.
22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет выдвинули Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отвели 10 дней. Речь в частности идет о понижении уровня дипотношений с Ираном, закрытии телеканала "Аль-Джазира", прекращении военного сотрудничества с Турцией и ликвидации турецкой военной базы в стране. Правительство Катара назвало требования арабских государств невозможными и призвало пересмотреть их. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут при посредничестве Кувейта официальный ответ.