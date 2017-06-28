FT: британское правительство допустило индексацию зарплат госслужащих

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Британское правительство не исключило, что отменит запрет на повышение заработной платы госслужащим, действующий на протяжении последних семи лет. Об этом пишет в среду газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Терезы Мэй. По мнению издания, на корректировку программы жесткой экономии бюджетных средств правящую Консервативную партию подтолкнули результаты состоявшихся 8 июня досрочных всеобщих выборов, по итогам которых тори потеряли парламентское большинство.

"Мы поняли, что реакция людей на выборах была такова, что они устали", - сказал представитель правительственной канцелярии. Он добавил, что это решение будет подготовлено независимым органом, который дает рекомендации правительству относительно размера зарплаты сотрудников госсектора.

В 2010 году коалиционное правительство Консервативной партии и партии "Либеральные демократы" заморозило повышение зарплат для бюджетников, а в 2012 году немного смягчило правила, ограничив рост зарплат на уровне 1%. По расчетам Британского института бюджетных исследований (IFS), оценку которого приводит издание, к 2020-2021 году индексация размера зарплат с учетом инфляции будет обходиться правительству в 4,1 млрд фунтов ($5,3 млрд) в год. В целом расходы на заработную плату госслужащим составили за прошлый финансовый год (он завершился в марте 2017 года) - 179 млрд фунтов ($231 млрд).

Позднее в Палате общин, нижней палате британского парламента, пройдет голосование по поправкам, внесенным оппозиционной Лейбористской партией к программе правительства на ближайшие два года. В частности, оппозиция потребовала отказаться от заморозки индексации зарплат госслужащим.

"Вы не можете обеспечивать безопасность и правопорядок задешево, - заявил в этой связи лидер лейбористов Джереми Корбин. - Очевидно, что семь лет урезания финансирования наших чрезвычайных служб сделали нас менее безопасными. Пришло время сделать изменения".

Несмотря на потерю большинства, консерваторы должны добиться принятия собственной программы, для чего они воспользуются поддержкой депутатов от Демократической юнионистской партиии (ДЮП) Северной Ирландии. Вместе с тем намеченное на вечер среды голосование станет первым тестом для правительства меньшинства Терезы Мэй после выборов и на деле продемонстрирует расклад сил в 650-местной Палате общин.