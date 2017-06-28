Хейли: заявление США по Сирии связано с той же активностью, что была до химатаки 4 апреля

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Заявление Белого дома о якобы имевшей место подготовке властей в Дамаске к применению боевых отравляющих веществ предваряла та же самая активность в Сирии, которая наблюдалась до химической атаки, совершенной в этой арабской стране 4 апреля. Это утверждала в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Увиденное нами до [публикации заявления Белого дома в понедельник] являлось той же самой активностью, которую мы наблюдали в преддверии химической атаки, устроенной 4 апреля", - заявила посол, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Хейли в этой связи выразила мнение, что действия американской администрации в нынешней ситуации позволили предотвратить новый всплеск насилия в Сирии.

В обнародованном в понедельник поздно вечером письменном заявлении от имени пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера говорилось, что американское правительство якобы усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Правительство республики опровергло эти заключения.

Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во вторник сообщила, что Вашингтон не будет предъявлять какие-либо доказательства правильности своих выводов, поскольку они якобы основываются на данных разведки.