Белый дом: США исходят из того, что Сеул не откажется от развертывания системы THAAD

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает на то, что новые власти Республики Корея не станут пересматривать решение о размещении на своей территории американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, "Таад"). Об этом сообщил в среду официальный представитель Белого дома.

По его словам, нынешний президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и другие руководители в Сеуле заявили, что приостановку ими процесса переброски еще четырех пусковых комплексов этого ЗРК в дополнение к двум уже ранее поставленным США "не следует приравнивать к аннулированию решения о развертывании THAAD". "Я не думаю, что это обязательно станет важным вопросом [предстоящего] разговора [лидеров США и Южной Кореи]", - утверждал представитель Белого дома, выступая на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен начинающемуся в ближайшие часы визиту Мун Чжэ Ина в Вашингтон.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Как признал в мае 2015 года тогдашний помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз, Вашингтон изучает вариант "размещения подразделения THAAD на (Корейском) полуострове на постоянной основе". Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.