Генпрокурор Венесуэлы заявила о государственном терроризме в стране

Инфантино доволен организацией Кубка конфедерацийСпорт 29 июня, 0:20
Вратарь чилийцев Браво заявил, что был готов к серии пенальти в матче с португальцамиСпорт 29 июня, 0:16
Инфантино назвал невероятным полуфинальный матч Кубка конфедераций Португалия - ЧилиСпорт 29 июня, 0:13
Сборные Германии и Мексики оспорят вторую путевку в финал Кубка конфедерацийСпорт 29 июня, 0:12
Пентагон: ВС РФ быстро обретают способности вести весь спектр современных операцийМеждународная панорама 28 июня, 23:46
Сборная Чили обыграла португальцев и вышла в финал Кубка конфедерацийСпорт 28 июня, 23:40
Впервые в матче футбольных сборных была использована четвертая заменаСпорт 28 июня, 23:36
Экс-лидера Приднестровья Шевчука обвиняют в хищениях, заведены пять уголовных делМеждународная панорама 28 июня, 23:21
Лавров: МИД рассмотрит возможность электронной визы для иностранцев при посещении СочиПолитика 28 июня, 23:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас в среду обвинила правительство республики в государственном терроризме и игнорировании прав граждан.
"Я думаю, что у нас в стране государственный терроризм, при котором было утрачено право на манифестации, при котором жестоко подавляются акции протеста, при котором гражданские лица привлекаются к ответственности военными судами, при котором проводятся обыски без разрешения", - сказала она на пресс-конференции, транслировавшаяся через приложение Periscope.
Диас также назвала незаконным решение Верховного суда, постановившего наделить полномочиями прокуратуры аппарат уполномоченного по правам человека. "Они дают вести расследования нарушений прав человека тем, кто, возможно, их и нарушает", - сказала она. По ее мнению, действия суда направлены на то, чтобы "упразднить прокуратуру".
С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.