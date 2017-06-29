Еще один сотрудник CNN признал, что скандал вокруг Трампа и РФ раздувают искусственно

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Известный в США консервативный активист и общественный деятель Джеймс О'Киф в среду опубликовал на своем сайте новую видеозапись, на которой еще один сотрудник американского телеканала CNN признает, что считает утверждения о связях между американским президентом Дональдом Трампом и представителями России безосновательными.

На пленке запечатлен политический обозреватель CNN Вэн Джонс. В беседе с человеком, лица которого не видно, он говорит: "Что касается России, это все полная ерунда". Видео снято на скрытую камеру, контекст беседы не вполне ясен, однако, по словам О'Кифа, речь идет об утверждениях о вмешательстве РФ в выборы в США и связях Трампа с российскими должностными лицами.

Ряд американских изданий, в том числе журнал Newsweek и интернет-издание The Daily Beast сообщили, что официальный представитель CNN в ответ на запрос с просьбой прокомментировать публикацию видео, прислал по электронной почте письмо с англоязычным акронимом "LOL". Он означает, что написавший громко смеется. На аналогичный запрос ТАСС о предоставлении комментария на этот счет в пресс-службе CNN не ответили.

Во вторник О'Киф опубликовал другую сделанную скрытой камерой запись. На ней продюсер CNN Джон Бонифилд заявил, что канал раздувает слухи, касающиеся Трампа и России, исключительно в погоне за рейтингами.

На видео Бонифилд в разговоре с человеком, лица которого не видно, в частности, признает, что большинство материалов о якобы имеющихся связях Трампа с Россией, публикуемых CNN, не соответствуют действительности. Он подчеркивает, что у канала нет серьезных доказательств на этот счет. Отвечая на вопрос собеседника, почему телеканал при этом продолжает раздувать скандал вокруг Трампа и РФ, Бонифилд отвечает: "Из-за рейтингов, у нас сейчас невероятные рейтинги".

Бонифилд также рассказывает, как руководство телеканала во время одной из редакционных летучек потребовало от своих сотрудников закончить освещение темы выхода США из Парижского соглашения по климату и вместо этого "вернуться к России". Продюсер при этом отметил, что Трамп, по его мнению, имеет право охарактеризовать происходящее как "охоту на ведьм". Как сообщила газета USA Today, руководство телеканала решило не применять дисциплинарных взысканий в отношении Бонифилда, так как посчитало, что он выражал личное мнение.