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Согласование границ зон деэскалации в Сирии обсудят на международной встрече в Астане

Международная панорама
29 июня, 9:27 дата обновления: 29 июня, 9:36 UTC+3

Кроме того, стороны будут работать над документами, регламентирующими деятельность сил контроля деэскалации, и положением о координационном центре

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АСТАНА, 29 июня. /ТАСС/. Согласование границ и карт зон деэскалации в Сирии обсудят участники международной встречи в Астане 4-5 июля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"В частности, стороны будут работать над согласованием границ и карт зон деэскалации, документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, положения о координационном центре", - говорится в сообщении МИД.

По данным ведомства, согласно информации, полученной от стран-гарантов, в ходе пятой международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии будет продолжена работа над реализацией положений меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

"Страны-гаранты намерены принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных, заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести", - отмечается в сообщении.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
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