МИД Ирана считает первопричиной торговли людьми в мире политику США

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ТЕГЕРАН, 29 июня. /ТАСС/. Проводимая США политика, основанная на агрессии и вмешательстве, является первопричиной торговли людьми в мире. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.
"Первоисточником торговли людьми в мире следует признать политику США и некоторых их союзников, основанную на агрессии, вмешательстве и односторонних действиях", - подчеркнул иранский дипломат.
Его заявление стало реакцией на распространенный 27 июня доклад Госдепартамента США о проблеме торговли людьми в мире. Согласно этому документу, Иран отнесен к третьей, самой низкой группе стран, в которых, как утверждается, не выполняются минимальные требования в этой области.
Гасеми считает, что власти США "не обладают компетенцией и не имеют легитимности для распространения подобных докладов по ситуации в других странах". "Обвинения в адрес Ирана в этом субъективном и основанном на двойных стандартах докладе полностью безосновательны и преследуют цель очернить Исламскую Республику", - указал официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства, высказывания которого распространило агентство Тасним.