Министр обороны Черногории заявил, что НАТО не заинтересована в размещении баз в стране

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс не интересуется возможностью размещения своих баз на территории Черногории, даже "если она и стремится к этому". Об этом заявил в четверг министр обороны Черногории Предраг Бошкович журналистам, выступая в Брюсселе в преддверии заседания министров обороны стран-членов НАТО, в котором Подгорица впервые примет участие в качестве полноценного члена.

"Размещение баз не в интересах НАТО, даже если мы стремимся к этому", - заявил министр. По его словам, вступление Черногории в НАТО "не направлено ни против кого, включая Россию". "Если есть стремление к стабильности на Западных Балканах, тогда это решение и в интересах России тоже", - приводит слова Бошковича национальная телерадиокомпания Черногории RTCG.

План действий по членству в НАТО Черногория получила на саммите альянса в декабре 2009 года. В мае 2016 года был подписан протокол о вступлении Черногории в альянс, после чего республика обрела статус наблюдателя в организации. После ратификации этого документа всеми государствами альянса и Черногорией 6 июня 2017 года страна стала 29-м членом НАТО.

Большинство населения Черногории выступало против вступления страны в альянс, поэтому черногорские власти отказались от проведения референдума по данному вопросу и провели решение через парламент. У здания парламента во время голосования прошла массовая акция протеста. Как заявил один из лидеров черногорской оппозиции Андрия Мандич, "из-за нежелания властей принимать во внимание мнение населения Черногория оказалась на грани гражданской войны".

После распада СССР и соцлагеря членами НАТО были 12 государств. В 1999 году к ним добавились Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году - Албания и Хорватия. В числе кандидатов на вступление в альянс фигурирует Македония, в 2008 году в Бухаресте на саммите НАТО было принято решение о начале программы присоединения к блоку Грузии и Украины.