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Мэй и Меркель назвали вмешательство РФ в дела ЕС угрозой европейской безопасности

Международная панорама
29 июня, 16:22 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, июня. /ТАСС

Стороны договорились более тесно сотрудничать по вопросам безопасности

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель

© EPA/CARSTEN KOALL

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились в четверг о более тесном сотрудничестве в вопросах европейской безопасности, назвав в этой связи одной из угроз вмешательство России в дела соседних стран.

Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС коммюнике канцелярии британского премьера, которое было распространено по итогам встречи Мэй и Меркель в Берлине.

"Они согласились с необходимостью работать вместе еще более тесным образом для сдерживания угроз европейской безопасности, включая сдерживание дестабилизирующего внешнего вмешательства России в соседние европейские регионы, такие как Западные Балканы", - отмечается в сообщении. Политики также договорились "способствовать быстрому выполнению минских договоренностей по Украине".

Ранее в МИД РФ заявили о том, что полностью поддерживают принципы о недопустимости вмешательства во внутренние дела независимых государств, высказав при этом пожелания, чтобы западные страны сами начали применять эти установки на практике.

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Персоны
Мэй, Тереза Меркель, Ангела
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