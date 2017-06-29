Мэй и Меркель назвали вмешательство РФ в дела ЕС угрозой европейской безопасности

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ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились в четверг о более тесном сотрудничестве в вопросах европейской безопасности, назвав в этой связи одной из угроз вмешательство России в дела соседних стран.
Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС коммюнике канцелярии британского премьера, которое было распространено по итогам встречи Мэй и Меркель в Берлине.
"Они согласились с необходимостью работать вместе еще более тесным образом для сдерживания угроз европейской безопасности, включая сдерживание дестабилизирующего внешнего вмешательства России в соседние европейские регионы, такие как Западные Балканы", - отмечается в сообщении. Политики также договорились "способствовать быстрому выполнению минских договоренностей по Украине".
Ранее в МИД РФ заявили о том, что полностью поддерживают принципы о недопустимости вмешательства во внутренние дела независимых государств, высказав при этом пожелания, чтобы западные страны сами начали применять эти установки на практике.