Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: советники Трампа подготовили варианты противодействия КНДР, включая военные меры

Международная панорама
29 июня, 17:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, июня. /ТАСС

По данным источников телеканала, президенту США предложат применить военную силу, если Пхеньян проведет очередной запуск баллистической ракеты или подземное ядерное испытание

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Советники президента США Дональда Трампа подготовили и готовы представить американскому лидеру варианты ответа на угрозу, исходящую от КНДР. Один из таких сценариев включает применение военной силы, сообщила в четверг телекомпания CNN.

Читайте также новости по теме:
Ракетные запуски в КНДР
© AP Photo/Shizuo Kambayashi

СМИ: КНДР считает действия США в Сирии грубым актом государственного терроризма

Участники антивоенной конференции в Ричмонде обсудили борьбу с американским империализмом

Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США

По данным ее источников в минобороны США, советники главы Белого дома предложат Трампу применить военную силу против Пхеньяна в случае, если КНДР проведет очередной запуск баллистической ракеты или же осуществит новое подземное ядерное испытание.

Как отмечает телекомпания, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в среду на форуме Центра новой американской безопасности в Вашингтоне, заявил, что Трамп дал ясно понять, что он не допустит, чтобы Пхеньян угрожал Соединенным Штатам применением ядерного оружия.

"Мы должны подготовить все возможные варианты", - указал Макмастер. "Есть понимание о необходимости оказания большего давления на [северокорейский] режим, - приводит CNN слова Макмастера. - Я думаю, в ближайшие дни и недели вы увидите усилия на этом направлении".

Трамп проведет в четверг в Вашингтоне переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, стороны обсудят в том числе проблему КНДР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"
4
Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-Анджелесом
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
СМИ: ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
7
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
Темы дня
Загрузка...
Реклама