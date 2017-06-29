CNN: советники Трампа подготовили варианты противодействия КНДР, включая военные меры

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Советники президента США Дональда Трампа подготовили и готовы представить американскому лидеру варианты ответа на угрозу, исходящую от КНДР. Один из таких сценариев включает применение военной силы, сообщила в четверг телекомпания CNN.

По данным ее источников в минобороны США, советники главы Белого дома предложат Трампу применить военную силу против Пхеньяна в случае, если КНДР проведет очередной запуск баллистической ракеты или же осуществит новое подземное ядерное испытание.

Как отмечает телекомпания, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в среду на форуме Центра новой американской безопасности в Вашингтоне, заявил, что Трамп дал ясно понять, что он не допустит, чтобы Пхеньян угрожал Соединенным Штатам применением ядерного оружия.

"Мы должны подготовить все возможные варианты", - указал Макмастер. "Есть понимание о необходимости оказания большего давления на [северокорейский] режим, - приводит CNN слова Макмастера. - Я думаю, в ближайшие дни и недели вы увидите усилия на этом направлении".

Трамп проведет в четверг в Вашингтоне переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, стороны обсудят в том числе проблему КНДР.