ООН: за время операции по освобождению Мосула пострадали 15 тысяч человек

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ООН, 29 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 15 тысяч человек были госпитализированы с ранениями за время проведения операции по освобождению иракского города Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, гуманитарные агентства ООН серьезно обеспокоены безопасностью мирных жителей в западных кварталах Мосула, которые продолжают удерживать экстремисты. "От 10 тысяч до 50 тысяч гражданских лиц продолжают оставаться в Старом городе. С момента начала операций в Мосуле в октябре [2016 года] по меньшей мере 15 тысяч человек были госпитализированы с ранениями", - сказал Дюжаррик.
Он отметил, что за время боевых действий Мосул покинули почти 900 тысяч человек. ООН продолжает оказание помощи беженцам, предоставляя им питьевую воду, продовольствие и предметы гигиены. Как сообщил Дюжаррик, партнеры всемирной организации ежедневно поставляют в Мосул 6,4 млн литров воды.
Кампания по выдворению боевиков ИГ из второго по величине иракского города и главного оплота террористов - Мосула - началась в октябре прошлого года. В ней задействован армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака. Поддержку с воздуха оказывают авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС республики.
В четверг проправительственные силы отбили у радикалов территорию в исторической части Мосула, где была расположена соборная мечеть Ан-Нури. Там главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади три года назад объявил о создании "халифата", провозгласив Мосул его "столицей". Боевики взорвали на минувшей неделе культовое сооружение XII века, что иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади охарактеризовал как официальное заявление о поражении.