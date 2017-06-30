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СБ ООН продлил запрет на незаконный вывоз нефти из Ливии

Международная панорама
30 июня, 3:47 UTC+3 ООН ООН 30, июня. /ТАСС

В резолюции Совбеза подчеркивается, что незаконный экспорт углеводородов "создает угрозу миру", а также безопасности и стабильности страны

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ООН, 30 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН продлил на 16 месяцев - до 15 ноября 2018 года - санкции в отношении Ливии, нацеленные на пресечение незаконного вывоза нефти из этой страны. В соответствии с принятой резолюцией, рестрикции с настоящего момента распространяются не только на сырую нефть, но и на продукты ее переработки.

В документе подчеркивается, что незаконный экспорт из Ливии углеводородов "создает угрозу миру, безопасности и стабильности" страны. Члены СБ ООН осудили "попытки незаконного экспорта сырой нефти" из Ливии "параллельными структурами", действующими не от имени сформированного под эгидой ООН правительства национального согласия.

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Введенные Совбезом в марте 2014 года санкции нацелены против конкретных судов, которые незаконно вывозят нефть из районов, неподконтрольных ливийскому правительству. Они предусматривают проведение в открытом море проверок судов, подозреваемых в незаконном вывозе углеводородного сырья. Эти меры были введены в ответ на решение племен и группировок на востоке Ливии начать экспорт нефти в обход центральных властей.

В отношении Ливии действуют и другие рестрикции, включающие экономические санкции и частичное эмбарго на поставки оружия и не ограниченные временными рамками. Страна имеет право закупать оружие и получать его в качестве помощи от других государств при условии, что оно предназначено исключительно для армии и правоохранительных органов. При этом подобные поставки возможны только после получения предварительного разрешения от специального комитета Совбеза.

Выступая на заседании СБ ООН, постоянный представитель Ливии аль-Махди аль-Маджерби попросил открыть стране доступ к замороженным финансовым активам, чтобы позволить ей "существовать и развиваться". Кроме того, он призвал членов Совбеза отменить ограничения на поставки оружия, которое необходимо для борьбы с экстремистскими группировками.

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