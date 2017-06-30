МИД Катара: бойкотирующие эмират страны не намерены вести переговоры по выходу из кризиса

"Известия": организаторы "Евровидения" не будут штрафовать РФ за неучастие в конкурсеКультура 30 июня, 5:00
"Известия": новый ГОСТ позволит производить водку с золотом и серебромЭкономика и бизнес 30 июня, 4:13
США напрямую обвинили Сирию в невыполнении обязательств по уничтожению химоружияМеждународная панорама 30 июня, 4:13
WP: в Twitter может появиться возможность отмечать недостоверную информациюЭкономика и бизнес 30 июня, 3:55
Яромир Ягр пожаловался на отсутствие предложений со стороны клубов НХЛСпорт 30 июня, 3:40
Постпред США при ООН обосновала недоверие к Ирану басней о скорпионе и лягушкеМеждународная панорама 30 июня, 3:19
В лондонском аэропорту задержана женщина по подозрению в подготовке терактовМеждународная панорама 30 июня, 3:13
Требования ужесточить проверки на рейсах в США коснутся двух аэропортов МосквыМеждународная панорама 30 июня, 2:51
Сергей Фурсенко обсудит с Манчини вопрос возвращения Аршавина в ФК "Зенит"Спорт 30 июня, 2:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн не намерены урегулировать кризис в отношениях с Катаром путем переговоров. Такое мнение выразил в четверг катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в беседе с сопровождающими его журналистами во время визита в Вашингтон.
"Существует тенденция, указывающая, что страны, осуществляющие блокаду, отвергают достижение урегулирования [кризиса] посредством переговоров, - приводит слова главы МИД газета Al Arab. - Список требований подготовлен таким образом, чтобы его отвергли". При этом он подчеркнул, что Доха настаивает на "решении, основанном на принципах международного права и невмешательства во внутренние дела [государств]".
"Позиция американской администрации была ясна с начала кризиса - это недопущение эскалации в регионе, - сказал руководитель внешнеполитического ведомства. - Американцы понимают, что кризис искусственный и не связан с борьбой с терроризмом. Противостояние терроризму просто лозунг, используемый странами, участвующими в блокаде, чтобы привлечь на свою сторону Запад".
Глава МИД Катара назвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) "последним источником стабильности в регионе". "Для нас стали неожиданными неоправданные меры, принятые Саудовской Аравией, Бахрейном, Египтом и ОАЭ, - приводит слова министра телеканал Al Jazeera. - Катар привержен политике ССАГПЗ и защите ее интересов. Мы намерены работать с международными институтами, чтобы положить конец блокаде".
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политике и вмешательством в дела арабских государств. Позднее еще несколько стран заявили о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и воздушного сообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отвергают.
22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет направили Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отвели 10 дней. В список требований вошли, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Катарское правительство назвало требования арабских государств невыполнимыми и призвало пересмотреть их. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут официальный ответ при посредничестве Кувейта.