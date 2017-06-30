МИД Катара: бойкотирующие эмират страны не намерены вести переговоры по выходу из кризиса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн не намерены урегулировать кризис в отношениях с Катаром путем переговоров. Такое мнение выразил в четверг катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в беседе с сопровождающими его журналистами во время визита в Вашингтон.

"Существует тенденция, указывающая, что страны, осуществляющие блокаду, отвергают достижение урегулирования [кризиса] посредством переговоров, - приводит слова главы МИД газета Al Arab. - Список требований подготовлен таким образом, чтобы его отвергли". При этом он подчеркнул, что Доха настаивает на "решении, основанном на принципах международного права и невмешательства во внутренние дела [государств]".

"Позиция американской администрации была ясна с начала кризиса - это недопущение эскалации в регионе, - сказал руководитель внешнеполитического ведомства. - Американцы понимают, что кризис искусственный и не связан с борьбой с терроризмом. Противостояние терроризму просто лозунг, используемый странами, участвующими в блокаде, чтобы привлечь на свою сторону Запад".

Глава МИД Катара назвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) "последним источником стабильности в регионе". "Для нас стали неожиданными неоправданные меры, принятые Саудовской Аравией, Бахрейном, Египтом и ОАЭ, - приводит слова министра телеканал Al Jazeera. - Катар привержен политике ССАГПЗ и защите ее интересов. Мы намерены работать с международными институтами, чтобы положить конец блокаде".

История конфликта и требования

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политике и вмешательством в дела арабских государств. Позднее еще несколько стран заявили о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и воздушного сообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отвергают.

22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет направили Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отвели 10 дней. В список требований вошли, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Катарское правительство назвало требования арабских государств невыполнимыми и призвало пересмотреть их. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут официальный ответ при посредничестве Кувейта.