Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Катара: бойкотирующие эмират страны не намерены вести переговоры по выходу из кризиса

Международная панорама
30 июня, 4:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

При этом Доха настаивает на "решении, основанном на принципах международного права", отметил катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн не намерены урегулировать кризис в отношениях с Катаром путем переговоров. Такое мнение выразил в четверг катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в беседе с сопровождающими его журналистами во время визита в Вашингтон.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг Катара
© EPA/DAVID MOIR

Эрдоган поддержал позицию Катара по требованиям арабских стран

Источник в МИД РФ: конфликт вокруг Катара должен быть урегулирован дипломатическим путем

Власти Катара считают неприемлемыми и невыполнимыми требования арабских стран

"Существует тенденция, указывающая, что страны, осуществляющие блокаду, отвергают достижение урегулирования [кризиса] посредством переговоров, - приводит слова главы МИД газета Al Arab. - Список требований подготовлен таким образом, чтобы его отвергли". При этом он подчеркнул, что Доха настаивает на "решении, основанном на принципах международного права и невмешательства во внутренние дела [государств]".

"Позиция американской администрации была ясна с начала кризиса - это недопущение эскалации в регионе, - сказал руководитель внешнеполитического ведомства. - Американцы понимают, что кризис искусственный и не связан с борьбой с терроризмом. Противостояние терроризму просто лозунг, используемый странами, участвующими в блокаде, чтобы привлечь на свою сторону Запад".

Глава МИД Катара назвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) "последним источником стабильности в регионе". "Для нас стали неожиданными неоправданные меры, принятые Саудовской Аравией, Бахрейном, Египтом и ОАЭ, - приводит слова министра телеканал Al Jazeera. - Катар привержен политике ССАГПЗ и защите ее интересов. Мы намерены работать с международными институтами, чтобы положить конец блокаде".

История конфликта и требования

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политике и вмешательством в дела арабских государств. Позднее еще несколько стран заявили о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и воздушного сообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отвергают.

22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет направили Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отвели 10 дней. В список требований вошли, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Катарское правительство назвало требования арабских государств невыполнимыми и призвало пересмотреть их. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут официальный ответ при посредничестве Кувейта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США напрямую обвинили Сирию в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия
2
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20
3
Требования ужесточить проверки на рейсах в США коснутся двух аэропортов Москвы
4
Parisien: полиция Франции задержала мужчину, пытавшегося въехать в толпу прихожан мечети
5
Здание торгового университета в центре Донецка обрушилось из-за ливня
6
Яромир Ягр пожаловался на отсутствие предложений со стороны клубов НХЛ
7
Греф посоветовал "играть" с криптовалютой только любителям казино
Темы дня
Загрузка...
Реклама