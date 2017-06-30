Комитет КНДР: Южной Корее следует отказаться от усиления военной конфронтации с Севером

ПХЕНЬЯН, 30 июня. /ТАСС/. Пхеньян рекомендует властям Южной Кореи "отказаться от политики усиления военной конфронтации в отношении Севера в угоду Соединенным Штатам". С таким заявлением, опубликованным в пятницу в газете "Нодон синмун", выступил представитель комитета КНДР в защиту мира.

В Пхеньяне обратили внимание на участие Южной Кореи в совместных с США маневрах, в ходе которых имитировались удары по ядерным объектам народной республики. Кроме того, отмечается в заявлении, сотрудники южнокорейской администрации высокого ранга "упорно высказываются в пользу принятия жестких контрмер в ответ на исходящую с Севера угрозу". В КНДР рассматривают такие действия Сеула как "открытый вызов патриотичному предложению Пхеньяна о необходимости снизить уровень военной напряженности на Корейском полуострове".

"Если южнокорейские власти действительно выступают за налаживание диалога с Пхеньяном, то им необходимо отказаться от усиления конфронтации с соотечественниками на Севере", - подчеркнул представитель комитета. "Сеулу следует прислушаться к предупреждению КНДР и сделать правильный выбор", - добавил он.

Северокорейский комитет сделал свое заявление во время проходящего в настоящее время визита президента Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ина в Вашингтон. Как сообщили представители администрации лидера РК, основными темами переговоров станут ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР и военный союз Сеула и Вашингтона.

Эта поездка стала дебютной для Мун Чжэ Ина в качестве южнокорейского лидера. Он пришел к власти 10 мая после победы на досрочных выборах.

Мун Чжэ Ин неоднократно указывал на необходимость налаживания отношений с Севером и возобновления контактов. Министерство объединения РК после начала работы нового правительства выдало разрешение на посещение КНДР членами гуманитарной организации. Однако, как сообщили в Сеуле, несмотря на готовность сотрудничать с Пхеньяном в гуманитарной сфере, правительство РК продолжит "жестко противодействовать северокорейским военным провокациям".