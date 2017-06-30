Джонсон пообещал ввести санкции против виновных в применении химоружия в Сирии

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пообещал ввести санкции против лиц, которые, по его мнению, могут быть причастны к применению химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.
По его данным, в четверг Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила факт применения зарина или подобного ему ядовитого газа в городе Хан-Шейхун и теперь ждет проведения независимого расследования для установления ответственных за это.
"Теперь Совместный механизм [ООН и ОЗХО] по расследованию [случаев применения отравляющих веществ в сирийском конфликте] должен подтвердить, кто конкретно виновен в использовании зарина. Но у меня нет никаких сомнений, что все указывает на режим Асада", - утверждает Джонсон.
"Мы в Соединенном Королевстве приложим все усилия для того, чтобы ввести санкции против виновных. Те, кто использует химическое оружие против невинных людей, должны понести наказание", - добавил он.
Инцидент в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне, однако, обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шейрат в провинции Хомс.